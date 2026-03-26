BARCLAYS stuft DIAGEO auf 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Diageo von 2310 auf 2360 Pence angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Laurence Whyatt bewertete am Mittwochabend den Verkauf des Cricket-Teams RCS durch die indische Tochter United Spirits (USL). Der Spirituosenkonzern realisiere eine Wertsteigerung mit einem Asset, das nicht zum Kerngeschäft gehöre. Die Aktivität sei eher auf der Werbeschiene und werde auf einem zyklischen Hoch verkauft./rob/tih/agVeröffentlichung der Original-Studie: 25.03.2026 / 19:33 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.03.2026 / 04:00 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Diageo Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,31 % und einem Kurs von 16,00EUR auf Tradegate (26. März 2026, 08:00 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Laurence Whyatt

Analysiertes Unternehmen: DIAGEO

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 23,6

Kursziel alt: 23,1

Währung: GBP

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 23,60 £ , was eine Steigerung von +70,80% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Goldman Sachs Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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