BARCLAYS stuft DIAGEO auf 'Overweight'
Foto: Siarhei - 356130783
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Diageo von 2310 auf 2360 Pence angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Laurence Whyatt bewertete am Mittwochabend den Verkauf des Cricket-Teams RCS durch die indische Tochter United Spirits (USL). Der Spirituosenkonzern realisiere eine Wertsteigerung mit einem Asset, das nicht zum Kerngeschäft gehöre. Die Aktivität sei eher auf der Werbeschiene und werde auf einem zyklischen Hoch verkauft./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.03.2026 / 19:33 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.03.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.03.2026 / 19:33 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.03.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Diageo Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,31 % und einem Kurs von 16,00EUR auf Tradegate (26. März 2026, 08:00 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BARCLAYS
Analyst: Laurence Whyatt
Analysiertes Unternehmen: DIAGEO
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 23,6
Kursziel alt: 23,1
Währung: GBP
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Laurence Whyatt
Analysiertes Unternehmen: DIAGEO
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 23,6
Kursziel alt: 23,1
Währung: GBP
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