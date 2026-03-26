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    Nach schmerzhafter Talfahrt: Milliarden-Übernahme im DAX!

    Am Donnerstagmorgen machen Übernahmegerüchte die Runde. Im Fokus stehen ein DAX-Unternehmen und ein deutlich kleinerer Mitbewerber.

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    Dieser Konzern greift jetzt zu - Nach schmerzhafter Talfahrt: Milliarden-Übernahme im DAX!
    Foto: Google Gemini

    Henkel greift nach Olaplex: DAX-Unternehmen vor Milliarden-Übernahme

    In den vergangenen Jahren fielen deutsche Unternehmen vor allem dadurch auf, von ausländischen Investoren und Mitbewerbern übernommen zu werden. Jetzt könnte sich das Blatt zumindest in einem Beispiel wenden. Laut dem Finanznachrichtendienstleister Bloomberg befindet sich der deutsche Konsumgütersteller und DAX-Wert Henkel in fortgeschrittenen Übernahmegesprächen. Update 09:45 Uhr (MEZ): Die Übernahme ist inzwischen offiziell bestätigt.

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    Ziel der Begierde von Henkel, dessen Anteile im vergangenen Monat zeitweise mehr als 20 Prozent eingebüßt haben, ist dem Bericht zufolge der Haarkosmetikspezialist Olaplex. Eine endgültige Entscheidung sei laut mit der Angelegenheit vertrauten Personen noch nicht gefallen, der Übernahmepreis könnte sich aber auf bis zu 2 US-Dollar je Aktie (1,73 Euro) belaufen. Das würde Olaplex mit 1,34 Milliarden US-Dollar (1,16 Milliarden Euro) bewerten.

    Am Mittwochabend wurden die Anteile an der Technologiebörse NASDAQ noch zu 1,33 US-Dollar gehandelt, was Olaplex mit 870,2 Millionen US-Dollar bewertet. Der Aufschlag könnte also bis zu 50 Prozent betragen. Das 52-Wochen-Hoch der Olaplex-Aktie liegt bei 1,84 US-Dollar.

    Ambitionierter Börsengang, seither jedoch hohe Verluste

    Olaplex war während das IPO-Booms der Corona-Pandemie an die Börse gegangen. Der Ausgabepreis lag bei 21 US-Dollar, was den Konzern mit über 12 Milliarden US-Dollar bewertet hatte. Das Unternehmen konnte die hohen Erwartungen jedoch nie erfüllen, sodass die Aktie seither mit Verlusten handelte und zeitweise mehr als 95 Prozent ihres ursprünglichen Wertes eingebüßt hatte.

    In den vergangenen Jahren kletterten die Erlöse von 148,2 Millionen US-Dollar auf zeitweise über 700 Millionen US-Dollar. Seit dem bislang erfolgreichsten Geschäftsjahr 2022 ging der Umsatz jedoch kontinuierlich zurück auf 423,0 Millionen US-Dollar in den vergangenen 12 Monaten.

    Auch die Profitabilität wechselte das Vorzeichen. Im Geschäftsjahr 2025 lag der operative Ertrag bei nur noch 16,3 Millionen US-Dollar, während das Nettoergebnis auf -9,3 Millionen US-Dollar gefallen ist. Das demonstriert die Schwierigkeit von Olaplex, sich im für Verbrauchsgüterkonzerne aktuell schwierigen Marktumfeld zu behaupten. Gerade in der Kosmetik- und Beauty-Branche sind Markentrends außerdem sehr schnelllebig geworden.

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    Olaplex Holdings

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    +47 Prozent: Olaplex-Aktie schließt zum Übernahmepreis auf

    Die Übernahmegerüchte lassen die Olaplex-Aktie am frühen Donnerstagmorgen um 47 Prozent auf 1,65 Euro steigen. Damit das spekulierte Höchstgebot von 1,73 Euro je Anteil fast erreicht. Die im DAX gehandelten Vorzüge von Henkel verlieren im erneut schwachen Gesamtmarktumfeld nach einem weiteren Anstieg des Öl-Preises und enttäuschten Friedenshoffnungen zur Handelseröffnung rund 1 Prozent und zeigen sich von den Gerüchten kaum beeindruckt.

    Henkel hat in den vergangenen Jahren finanziell konservativ gewirtschaftet und seine Verschuldung konsequent reduziert. Im Geschäftsjahr 2025 lagen die Nettoverbindlichkeiten bei gerade mal 569 Millionen Euro nach 4,51 Milliarden Euro in 2019. Das zeigt zwei Dinge: Erstens, dass sich Henkel die Transaktion mühelos leisten könnte und zweitens, dass Anlegerinnen und Anleger damit rechnen dürfen, dass die Düsseldorfer ihre Verschuldung rasch wieder reduzieren.

    Fazit: Strategisch sinnvolles und aussichtsreiches Vorhaben

    Mit Blick auf das bestehende Produktportfolio könnte Olaplex eine hervorragende Ergänzung sein. Im Haarpflegebereich verfügt Henkel mit Schwarzkopf und Syoss bereits über zwei reichweitenstarke Marken und Produktfamilien. Olaplex könnte innerhalb dieses Gefüges das hochpreisige Premium-Segment bedienen und damit langfristig die Konzernmargen stärken.

    Was den spekulierten Übernahmepreis betrifft, ist dieser durchaus fair. Analystinnen und Analysten erwarten, dass Olaplex 2026 und 2027 zur Profitabilität zurückgekehrt und etwa 0,10 US-Dollar pro Aktie erwirtschaftet. Das entspräche bei 2,00 US-Dollar je Aktie einem KGV von 20, was etwas über dem Branchendurchschnitt von 14,6 liegt. Für den Buchwert würde Henkel rund das 1,5-Fache auf den Tisch legen, was angesichts eines Durchschnittswertes von 2,4 als sehr günstig erscheint.

    Die Übernahme könnte daher ein geeigneter Schritt zur Beschleunigung des aktuell lahmen Umsatzwachstums von Henkel sein – und das zu einem fairen Preis. Da auch die Henkel-Aktie selbst gegenwärtig äußerst günstig bewertet ist, sollten Anlegerinnen und Anleger das Vorhaben honorieren, und sich einige Anteile der Düsseldorfer als defensive Beimischung ins Depot legen.

    Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

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