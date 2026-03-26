EnBW investiert 7,6 Mrd. – Energiewende vorangetrieben trotz Abschreibung

EnBW hat das vergangene Geschäftsjahr trotz erheblicher Belastungen als Investitionsjahr der Rekordklasse abgeschlossen und stellt sich offensiv für die Energiewende auf. Konzernchef Georg Stamatelopoulos bezeichnete das Jahr als strategischen Meilenstein: Der Konzern steigerte die Investitionen auf 7,6 Milliarden Euro – ein Zuwachs von 22 Prozent gegenüber dem Vorjahr – und bündelte Ausgaben in Netzausbau, Wind (on- und offshore), Solar, elektrisch-flexible, wasserstofffähige Gaskraftwerke sowie in Elektromobilität. Ziel ist, die erneuerbaren Energien am Kraftwerksparkanteil von derzeit rund 66 Prozent bis 2030 auf bis zu 80 Prozent zu erhöhen; im Berichtsjahr wurden netto 800 MW zusätzliche Öko-Leistung zugebaut.

Operativ zeigt sich EnBW robust: Das bereinigte operative Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (bereinigtes EBITDA) stieg leicht um 3,4 Prozent auf 5,1 Milliarden Euro. Differenziert betrachtet weisen die Zahlen jedoch Spannungen auf: Das bereinigte Konzernergebnis sei nur moderat gesunken (Bericht: rund 1,4 Milliarden Euro), während das nach IFRS ausgewiesene Konzernergebnis deutlich einbrach – von 1,8 Milliarden Euro auf etwa 450 Millionen Euro (-75%). Hauptgründe sind ein schwächeres Finanzergebnis infolge niedrigerer Marktbewertungen von Wertpapieren sowie eine einmalige Abschreibung von rund 1,2 Milliarden Euro nach dem Rückzug aus den britischen Offshore-Projekten „Morgan“ und „Mona“.