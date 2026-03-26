EnBW investiert 7,6 Mrd. – Energiewende vorangetrieben trotz Abschreibung
EnBW hat das vergangene Geschäftsjahr trotz erheblicher Belastungen als Investitionsjahr der Rekordklasse abgeschlossen und stellt sich offensiv für die Energiewende auf. Konzernchef Georg Stamatelopoulos bezeichnete das Jahr als strategischen Meilenstein: Der Konzern steigerte die Investitionen auf 7,6 Milliarden Euro – ein Zuwachs von 22 Prozent gegenüber dem Vorjahr – und bündelte Ausgaben in Netzausbau, Wind (on- und offshore), Solar, elektrisch-flexible, wasserstofffähige Gaskraftwerke sowie in Elektromobilität. Ziel ist, die erneuerbaren Energien am Kraftwerksparkanteil von derzeit rund 66 Prozent bis 2030 auf bis zu 80 Prozent zu erhöhen; im Berichtsjahr wurden netto 800 MW zusätzliche Öko-Leistung zugebaut.
Operativ zeigt sich EnBW robust: Das bereinigte operative Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (bereinigtes EBITDA) stieg leicht um 3,4 Prozent auf 5,1 Milliarden Euro. Differenziert betrachtet weisen die Zahlen jedoch Spannungen auf: Das bereinigte Konzernergebnis sei nur moderat gesunken (Bericht: rund 1,4 Milliarden Euro), während das nach IFRS ausgewiesene Konzernergebnis deutlich einbrach – von 1,8 Milliarden Euro auf etwa 450 Millionen Euro (-75%). Hauptgründe sind ein schwächeres Finanzergebnis infolge niedrigerer Marktbewertungen von Wertpapieren sowie eine einmalige Abschreibung von rund 1,2 Milliarden Euro nach dem Rückzug aus den britischen Offshore-Projekten „Morgan“ und „Mona“.
Trotz dieser Belastungen betont die Unternehmensführung die Bereitschaft, kurzfristig mehr zu investieren als zu verdienen, um langfristig Marktposition und Versorgungssicherheit zu sichern. Stamatelopoulos unterstreicht zugleich Effizienzanspruch und Kostendisziplin: „Kein Geld übrig, um ineffizient zu sein.“ EnBW beschäftigt inzwischen rund 31.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und versorgt rund 5,5 Millionen Kundinnen und Kunden; Anteilseigner sind das Land Baden-Württemberg und der kommunale Zusammenschluss OEW.
Für das laufende Geschäftsjahr rechnet EnBW mit einem leicht rückläufigen bereinigten EBITDA zwischen 4,6 und 5,1 Milliarden Euro. Belastungsfaktoren bleiben rückläufige Erlöse aus der Kraftwerksvermarktung – etwa durch geringere Kohlemargen und den Verkauf des Braunkohlekraftwerks Lippendorf – sowie geopolitische Unsicherheiten (Stichwort Nahost). Strategisch verlangt die Unternehmensspitze zugleich regulatorische Reformen, insbesondere eine priorisierte Netzausbauplanung und Anpassungen bei Netzentgelten sowie die Umsetzung von EEG-Novelle und Kraftwerkssicherheitsgesetz, um den weiteren Umbau des Energiesystems zu ermöglichen. Insgesamt: hoher Investitionskurs, solide operative Basis, aber spürbare Markt- und Bewertungsrisiken.
Die ENBW Energie Baden-Wuerttemberg Akt Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,42 % und einem Kurs von 69,20EUR auf Tradegate (25. März 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.
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