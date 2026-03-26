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    ProSiebenSat.1 verkauft zwei Vergleichsplattformen

    Für Sie zusammengefasst
    • ProSiebenSat.1 verkauft billiger-mietwagen
    • Käufer ist Konsortium unter Pivotum Capital
    • CamperDays geht an Gruppe privater Investoren
    ProSiebenSat.1 verkauft zwei Vergleichsplattformen
    Foto: Matthias Balk - dpa

    UNTERFÖHRING (dpa-AFX) - Der Medienkonzern ProSiebenSat.1 verkauft die Vergleichsplattformen billiger-mietwagen.de und CamperDays. Käufer von billiger-mietwagen.de sei ein Konsortium unter Führung der Beteiligungsgesellschaft Pivotum Capital, wie der Medienkonzern mitteilte. CamperDays gehe an eine Gruppe privater Investoren. Ein Kaufpreis wurde nicht genannt.

    Die beiden Plattformen sollen den Angaben zufolge bis Ende April vollständig den Besitzer wechseln. Mit den Verkäufen wolle der Konzern seine strategische Neuausrichtung vorantreiben und sich stärker auf das Entertainmentgeschäft konzentrieren.

    ProSiebenSat.1 war im September 2025 vom italienischen Berlusconi-Konzern Media for Europe übernommen worden. Der Chef der Gruppe, Pier Silvio Berlusconi, will den deutschen Fernsehkonzern umbauen hin zu mehr Nachrichten, Unterhaltung und Eigenproduktionen und weniger zugekauften Formaten./svv/DP/zb

    ProSiebenSat.1 Media

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    ISIN:DE000PSM7770WKN:PSM777

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ProSiebenSat.1 Media Aktie

    Die ProSiebenSat.1 Media Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,80 % und einem Kurs von 3,952 auf Tradegate (26. März 2026, 07:30 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ProSiebenSat.1 Media Aktie um -5,00 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -14,27 %.

    Die Marktkapitalisierung von ProSiebenSat.1 Media bezifferte sich zuletzt auf 953,44 Mio..

    ProSiebenSat.1 Media zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,2000 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 7,1429EUR. Von den letzten 7 Analysten der ProSiebenSat.1 Media Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 5,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 8,0000EUR was eine Bandbreite von +20,95 %/+93,52 % bedeutet.




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    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Kursentwicklung und Bewertung im Kontext der MFE‑Übernahme: bevorstehender Jahresfinanzbericht, starker Kursrückgang (teilweise unter 4 €, teils ~50% seit Hoch; 3‑Monatschnitt >4,5 €), Debatten über Übernahmepreis und warum MFE einst >7 € zahlte, Risiko, dass MFE Zukäufe zur Senkung des Preises nutzt, mögliche Asset‑Verkäufe, Managementwechsel und Nachkaufstrategien.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber ProSiebenSat.1 Media eingestellt.

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