ProSiebenSat.1 verkauft zwei Vergleichsplattformen
- ProSiebenSat.1 verkauft billiger-mietwagen
- Käufer ist Konsortium unter Pivotum Capital
- CamperDays geht an Gruppe privater Investoren
UNTERFÖHRING (dpa-AFX) - Der Medienkonzern ProSiebenSat.1 verkauft die Vergleichsplattformen billiger-mietwagen.de und CamperDays. Käufer von billiger-mietwagen.de sei ein Konsortium unter Führung der Beteiligungsgesellschaft Pivotum Capital, wie der Medienkonzern mitteilte. CamperDays gehe an eine Gruppe privater Investoren. Ein Kaufpreis wurde nicht genannt.
Die beiden Plattformen sollen den Angaben zufolge bis Ende April vollständig den Besitzer wechseln. Mit den Verkäufen wolle der Konzern seine strategische Neuausrichtung vorantreiben und sich stärker auf das Entertainmentgeschäft konzentrieren.
ProSiebenSat.1 war im September 2025 vom italienischen Berlusconi-Konzern Media for Europe übernommen worden. Der Chef der Gruppe, Pier Silvio Berlusconi, will den deutschen Fernsehkonzern umbauen hin zu mehr Nachrichten, Unterhaltung und Eigenproduktionen und weniger zugekauften Formaten./svv/DP/zb
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ProSiebenSat.1 Media Aktie
Die ProSiebenSat.1 Media Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,80 % und einem Kurs von 3,952 auf Tradegate (26. März 2026, 07:30 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ProSiebenSat.1 Media Aktie um -5,00 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -14,27 %.
Die Marktkapitalisierung von ProSiebenSat.1 Media bezifferte sich zuletzt auf 953,44 Mio..
ProSiebenSat.1 Media zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,2000 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 7,1429EUR. Von den letzten 7 Analysten der ProSiebenSat.1 Media Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 5,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 8,0000EUR was eine Bandbreite von +20,95 %/+93,52 % bedeutet.
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Community Beiträge zu ProSiebenSat.1 Media - PSM777 - DE000PSM7770
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MFE könnte ja ihren Übernahmepreis pro Aktie durch Zukäufe leicht verringern
zusätzlich ist halt die Frage, wie viele Aktien noch halten, die bei oder nach der Übernahme eingestiegen sind, in der Hoffnung bei einem Squeeze Out abzukassieren und jetzt verkaufen(müssen)
So bin auch heute rein - setzte auf die Übernahme - zudem verbrauchen die wenig öl...