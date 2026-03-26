AKTIE IM FOKUS
Heidelberg Materials nach schwacher Dividende leicht im Minus
- Heidelberg Materials vorbörslich leicht im Minus
- Kurs minus 0,4% auf 180,55 Euro besser als Dax
- Oddo BHF hebt auf Outperform, Dividende 3,60 vs 3,91
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von Heidelberg Materials haben am Donnerstag vorbörslich nach anfänglichen Gewinnen leicht zur Schwäche geneigt. Mit einem Minus von 0,4 Prozent auf 180,55 Euro schlugen sie sich auf Tradegate aber etwas besser als der Dax , der rund ein Prozent schwächer indiziert wird.
Die Investmentbank Oddo BHF hat die Aktien des Baustoffherstellers von "Neutral" auf "Outperform" hochgestuft. Händler monieren allerdings, dass die Dividende geringer ausfällt als erwartet. Das Unternehmen will für 2025 eine Dividende von 3,60 Euro zahlen, die Konsensschätzung liegt bei 3,91 Euro./bek/stk
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Heidelberg Materials Aktie
Die Heidelberg Materials Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,15 % und einem Kurs von 180,9 auf Tradegate (26. März 2026, 08:29 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Heidelberg Materials Aktie um +7,00 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -8,80 %.
Die Marktkapitalisierung von Heidelberg Materials bezifferte sich zuletzt auf 32,25 Mrd..
Heidelberg Materials zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,5300 %.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 255,56EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 225,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 300,00EUR was eine Bandbreite von +24,31 %/+65,75 % bedeutet.
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Community Beiträge zu Heidelberg Materials - 604700 - DE0006047004
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Klarer Trendbruch.
Am 25.02.2026 hat René Aldach (Vorstand Heidelberg Materials) 175 Aktien, zu einem Kurs von 195,07 EUR gekauft.
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Quelle: Heidelberg Materials Insidertrades
Ich kaufe nicht. Vom KGV auch jetzt noch teuer und ausserdem aus dem Aufwärtstrendkanal gefallen (inkl. Backtest von unten)