Heidelberg Materials nach schwacher Dividende leicht im Minus

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Heidelberg Materials Aktie

Die Heidelberg Materials Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,15 % und einem Kurs von 180,9 auf Tradegate (26. März 2026, 08:29 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Heidelberg Materials Aktie um +7,00 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -8,80 %.

Die Marktkapitalisierung von Heidelberg Materials bezifferte sich zuletzt auf 32,25 Mrd..

Heidelberg Materials zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,5300 %.

Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 255,56EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 225,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 300,00EUR was eine Bandbreite von +24,31 %/+65,75 % bedeutet.