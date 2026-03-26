Austriacard: H2‑Erholung, Saudi‑Chip‑Zulassung und 2026‑Optimismus

Stark hingegen war die operative Gegenbewegung im zweiten Halbjahr: Q4‑Umsatz legte auf 97,7 Mio. Euro zu (+10 % vs. Q4 2024), das bereinigte EBITDA im H2 stieg deutlich (+69 % vs. H1 2025; +23 % vs. H2 2024). Treiber der Erholung waren Digital Technologies (+25 % YoY), Document Lifecycle Management (+4 %) und Identity Solutions (+67 %), insbesondere durch großvolumige Digitalisierungsprojekte des griechischen öffentlichen Sektors, Sicherheitsdruckaufträge in Afrika sowie wachsende Zahlungsprojekte in den USA und UK.

Austriacard hat fürs Geschäftsjahr 2025 ein insgesamt solides, wenn auch durch Einmaleffekte und regionale Normalisierungen geprägtes Ergebnis vorgelegt. Der Konzernumsatz fiel auf 360,2 Mio. Euro (-8 %), das bereinigte EBITDA ging auf 51,8 Mio. Euro (-7 %) zurück; die bereinigte Marge verbesserte sich jedoch leicht auf 14,4 % (Vorjahr 14,1 %). Unter dem Strich verbleibt ein Konzerngewinn von 16,2 Mio. Euro (-16 %). Entscheidend für die Jahresentwicklung waren zwei Effekte: die Normalisierung des türkischen Zahlungskartenmarktes (≈‑22 Mio. Euro Umsatzwirkung) und der fehlende Folgeauftrag einer Metallkartenkampagne aus 2024 (≈‑26 Mio. Euro). Bereinigt um diese Sondereffekte stiegen die Umsätze 2025 gegenüber 2024 um rund 4 %.

Regionale Ergebnisse zeigen die Divergenz: CEE litt unter geringeren Intersegmentlieferungen infolge der Türkei‑Entwicklung (Segmentumsatz CEE 203,0 Mio., -10 %), WEST verzeichnete einen moderaten Rückgang auf 122,8 Mio. Euro (-6 %) trotz starkem US‑ und UK‑Geschäft (USA‑Umsätze +31 %), MEA sank auf 61,6 Mio. Euro (-22 %) – hier kompensierten Identity‑Projekte und Sicherheitsdruckanteile den Rückgang teilweise. Wichtiger strategischer Meilenstein: Zulassung der Card‑Chip‑Profile für das saudische mada‑System, was Zugang zu einem Markt mit >35 Mio. Karten eröffnet.

Finanziell präsentierte sich Austriacard robust: Operativer Cashflow 39,7 Mio. Euro (+17 %), Free Cash Flow 22,5 Mio. Euro (+60 %) – FCF‑Rendite etwa 9 % beim aktuellen Kurs. Nettoverschuldung sank auf 81,6 Mio. Euro, Verschuldungsgrad 1,6x (Zielband 1,5–2,0x). CAPEX beliefen sich auf rund 17 Mio. Euro (≈5 % des Umsatzes). Der Vorstand schlägt eine Dividende von 0,10 Euro je Aktie vor.

Für 2026 erwartet das Management eine Rückkehr zu nachhaltigem Wachstum: Umsatzsteigerung im hohen einstelligen Prozentbereich und eine höhere EBITDA‑Marge, gestützt durch verbleibende Digitalisierungsprojekte in Griechenland, die Einführung von Card‑as‑a‑Service (CaaS), die GaiaB‑KI‑Appliance sowie weiteres Fintech‑ und MEA‑Momentum. Risiken bleiben makroökonomische und geopolitische Unsicherheiten sowie Währungseffekte. Insgesamt unterstreicht das Ergebnis die laufende strategische Neuausrichtung hin zu margenstärkeren Dienstleistungen und technologiegetriebenem Wachstum.

Die AUSTRIACARD HOLDINGS Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,88 % und einem Kurs von 6,785EUR auf Lang & Schwarz (26. März 2026, 08:30 Uhr) gehandelt.