Lenzing-HV: Jahresbericht online – Abstimmung über 10% Aktienrückkauf

Auf der Tagesordnung stehen zentrale Governance- und Kapitalmaßnahmen: Vorlage der Abschlüsse und Berichte für 2025, Beschlussfassungen über die Entlastung von Vorstand und Aufsichtsrat, die Festsetzung der Aufsichtsratsvergütung für 2026, Wahlen in den Aufsichtsrat sowie die Abstimmung über den Vergütungsbericht. Zudem wird die Wahl des Abschlussprüfers für Jahres- und Konzernabschluss sowie für die konsolidierte Nachhaltigkeitsberichterstattung für das Geschäftsjahr 2026 beschlossen.

Die Lenzing AG hat die 82. ordentliche Hauptversammlung für Donnerstag, 23. April 2026, 10:00 Uhr (MESZ) im Kulturzentrum Lenzing einberufen und zeitgleich ihren Jahresfinanzbericht veröffentlicht. Der Bericht inklusive Jahresabschluss, Konzernabschluss, Lage- und Corporate-Governance-Bericht sowie der konsolidierten Nachhaltigkeitserklärung zum 31.12.2025 ist seit 24. März online verfügbar; umfassende Unterlagen werden spätestens ab 2. April auf der Investorenseite von Lenzing bereitgestellt.

Besonderes politisches und kapitalmarktstrategisches Gewicht haben die Punkte 8a und 8b: Der Vorstand soll bis zu 30 Monate ermächtigt werden, eigene Aktien in einem Volumen von bis zu 10 % des Grundkapitals zu erwerben – einschließlich der Möglichkeit zur Einziehung dieser Aktien und zur Festlegung konkreter Rückkaufsbedingungen. Parallel ist eine Ermächtigung vorgesehen, rückerworbene Aktien alternativ außerhalb der Börse oder eines öffentlichen Angebots zu veräußern und gegebenenfalls das Wiederkaufsrecht der Aktionäre auszuschließen. Damit würde eine zuvor erteilte Vollmacht aus April 2024 widerrufen.

Aktionäre werden auf ihre gesetzlichen Beteiligungsrechte hingewiesen: Ergänzungsanträge zur Tagesordnung nach §109 AktG sind von Aktionären mit mindestens 5 % des Grundkapitals bis spätestens 2. April 2026 zu stellen; Beschlussanträge nach §110 AktG können Aktionäre mit mindestens 1 % des Grundkapitals bis 14. April 2026 einreichen. Das Auskunftsrecht nach §118 AktG sowie die Möglichkeit, Bevollmächtigte zu bestellen, werden ausführlich erläutert. Als kostenfreier unabhängiger Stimmrechtsvertreter steht Dr. Michael Knap (IVA) zur Verfügung; Vollmachten müssen spätestens am 22. April 2026, 13:00 Uhr (MESZ), eingehen.

Wesentliche Fristen: Nachweisstichtag für Teilnahme und Stimmrechte ist der 13. April 2026, 24:00 Uhr; Depotbestätigungen müssen bis 20. April 2026 eintreffen. Zum Einberufungszeitpunkt beträgt das Grundkapital EUR 40.107.738,37, aufgeteilt in 38.618.180 Stammaktien; Lenzing hält keine eigenen Aktien.

Die Einladung betont zudem die Datenverarbeitungspraktiken im Zusammenhang mit der Hauptversammlung und verweist auf Auskunfts-, Berichtigungs- und Löschrechte nach DSGVO. Alle relevanten Dokumente und Formulare sind online verfügbar.

Die Lenzing Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,41 % und einem Kurs von 24,50EUR auf Tradegate (26. März 2026, 08:07 Uhr) gehandelt.