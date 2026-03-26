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    ASMALLWORLD stärkt Luxusmacht: Virtuoso‑Preis und Marriott‑Bonvoy‑Punkte

    ASMALLWORLD stärkt seine Position im Luxusreisemarkt: Auszeichnung von Virtuoso und neues Marriott-Bonvoy-Angebot

    Der Zürcher Luxusreiseanbieter ASMALLWORLD hat binnen weniger Tage zwei strategisch relevante Neuerungen bekanntgegeben, die sein Profil im globalen Premiumsegment schärfen. Beim Virtuoso Continental Europe Forum in Lissabon wurde ASMALLWORLD als „Most Engaged Member“ ausgezeichnet – eine Würdigung für hohe Vertriebsleistung, nachhaltiges Wachstum und intensive Netzwerkzusammenarbeit innerhalb des weltweit führenden Luxusreise-Konsortiums. Virtuoso zählt über 1.200 Reisebüros mit mehr als 20.000 Beratern; das Netzwerk generiert jährliche Umsätze von rund 35 Milliarden US-Dollar und gilt als Türöffner zu exklusiven Hotel-, Kreuzfahrt- und Erlebnisangeboten.

    Die Auszeichnung unterstreicht ASMALLWORLDs erfolgreiche Integration in die Vertriebskanäle des Premiumsegments und reflektiert laut CEO Zain Richardson das anhaltende Wachstum des Reisegeschäfts sowie die gestärkten Partnerschaften im Netzwerk. Travel-Vize Grant Holmes hob die teamorientierte Leistung hervor und bezeichnete den Preis als Anerkennung täglicher Zusammenarbeit und Expertise. Für Investoren und Branchenpartner signalisiert die Ehrung eine solide Marktpositionierung und erweiterte Vertriebskraft in Kontinentaleuropa.

    Parallel baut ASMALLWORLD sein Kundenangebot aus: In einer Partnerschaft mit Marriott Bonvoy können Mitglieder künftig exklusive Punktepakete als Mitgliedervorteil erwerben – 35.000 (Advantage), 250.000 (Prestige) und 500.000 (Signature) Bonvoy-Punkte. Zur Markteinführung wird Käufern von Advantage- und Prestige-Paketen ein zeitlich befristeter Bonus von 30 Prozent gewährt. Die Integration des weltweit größten Hotel-Treueprogramms soll die Attraktivität der ASMALLWORLD-Mitgliedschaft erhöhen, zusätzliche Flexibilität für Hotelaufenthalte bieten und das Ökosystem um weitere Einlösungsmöglichkeiten wie exklusive Erlebnisse und „Moments“-Events erweitern.

    Beide Meldungen folgen der strategischen Linie des Unternehmens, sein soziales Luxusnetzwerk mit einem umfassenden Reise-Ökosystem zu verknüpfen: Neben Community-Events und Concierge-Services betreibt ASMALLWORLD mehrere Geschäftseinheiten – darunter eine VIP-Hotelbuchungsplattform, maßgeschneiderte Reiseberatung, Hospitality-Consulting, ein Abonnementreisemodell sowie spezialisierte Flug- und Nightlife-Angebote. Diese Diversifikation ermöglicht Cross-Selling-Potenziale und stärkt wiederkehrende Umsätze.

    Für den Markt bedeuten Auszeichnung und Produktneuheit vor allem gesteigerte Sichtbarkeit und erweiterte Leistungsangebote gegenüber vermögenden Reisenden. Kurzfristig dürften Mitgliedergewinnung und Upselling-Chancen zunehmen; längerfristig wird entscheidend sein, ob ASMALLWORLD die Partnerbeziehungen und Servicequalität konsistent ausbaut, um nachhaltiges Wachstum und Margen im Premiumsegment zu sichern.



    ASMALLWORLD

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    ISIN:CH0404880129WKN:A2JE3W

    Die ASMALLWORLD Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 0,698EUR auf Lang & Schwarz (26. März 2026, 08:06 Uhr) gehandelt.





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