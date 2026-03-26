Türkischer Zement alarmiert: CBAM könnte CO2‑Kosten vervierfachen

TÜRKÇİMENTO betont, dass türkische Hersteller seit 2015 ein EU-konformes MRV-System (Monitoring, Reporting, Verification) betreiben und emissionsarme Trockenöfen einsetzen. Gemeldete reale Emissionen für grauen Zementklinker lägen bei 0,88 tCO2/Tonne, während der für die Türkei angewandte EU-Standardwert 1,551 tCO2/Tonne betrage. Die Differenz führe zu unverhältnismäßigen Kosten, die die tatsächliche Emissionsleistung nicht widerspiegeln und sich in höheren Endverbraucherpreisen in der EU niederschlagen könnten. TÜRKÇİMENTO fordert die Anerkennung nationaler, EU-konformer MRV-Daten statt pauschaler „andere Länder“-Werte sowie eine zügige Klarstellung der Akkreditierungsregeln und der Liste zugelassener Verifizierungsstellen. Bis zur vollständigen Verifizierungsinfrastruktur sollten tatsächliche Emissionsdaten als Grundlage dienen.

Die türkische Zementindustrie hat vor den praktischen Folgen des EU-Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) gewarnt. Der Verband TÜRKÇİMENTO kritisiert, die von Brüssel verwendeten Standardemissionswerte überschätzten die realen Werte erheblich und könnten die CO2-Kosten pro Tonne Klinker von etwa 20 auf rund 80 Euro vervielfachen. Solche Aufschläge würden die Wettbewerbsfähigkeit türkischer Exporte in die EU stark beeinträchtigen und faktisch eine nichttarifäre Handelsbarriere bedeuten. Die Omnibus-Gesetzesänderungen der Kommission wurden im Oktober 2025 veröffentlicht; die Durchführungsverordnungen gelten seit Dezember 2025.

Technisch weist der Verband zudem auf Probleme bei der Anrechnung indirekter Emissionen hin: Die vollständige Deckung des Eigenbedarfs mit Solarstrom erfordere oft 50–70 MW Kapazität, die nicht auf dem Betriebsgelände realisierbar sei; entsprechende Investitionen würden an anderen Standorten erfolgen und müssten bei der CBAM-Berechnung berücksichtigt werden. Ohne solche Regelungen bestehe die Gefahr, dass CBAM nicht zwischen emissionsarmen und -intensiven Produktionen unterscheide und damit Handelsverzerrungen entstünden.

Ökonomisch wäre die Folge ein zweigleisiger Druck: Kurzfristig könnten Exportvolumina und Margen türkischer Hersteller einbrechen, langfristig wären größere Investitionen in Dekarbonisierung und Energieinfrastruktur nötig. Für die EU besteht das Risiko, dass Verbraucherpreise steigen und Lieferketten verlagert werden, wenn Handelspartner durch Ad-hoc-Standardwerte benachteiligt werden. Experten erwarten daher Debatten über eine schnelle Einführung länderspezifischer Werte, Übergangsregeln und klar definierte Akkreditierungsstandards, um Rechtsunsicherheit zu reduzieren. Marktteilnehmer und Behörden sollten in den kommenden Monaten Verifizierungsdaten, die Liste akkreditierter Prüforganisationen sowie mögliche Anpassungsmechanismen genau verfolgen.

Parallel dazu ernennt Persistent Systems Ruchi Kulhari zur Executive Vice President – Enterprise Strategy & Execution. Die Personalie soll operative Umsetzung, Governance und KI-getriebene Transformationsprogramme stärken. Persistent ist an BSE und NSE gelistet, Teil mehrerer Branchenindizes und hat CO2-Neutralität erreicht. Die Personalie signalisiert Investoren eine stärkere operative Disziplin zur Skalierung von KI-Angeboten und weiterhin globaler Expansion.

Kohlendioxid wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,15 % und einem Kurs von 71,05EUR auf Ariva Indikation (26. März 2026, 08:34 Uhr) gehandelt.