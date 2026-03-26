Bajaj Mobility gelingt Wende: 1,19 Mrd. Sanierungsgewinn und Rekordzahlen

Operativ zeigt sich eine klare Erholung in der zweiten Jahreshälfte: Die Retail-Verkäufe stiegen dort um rund 60 Prozent gegenüber HJ1. Parallel zur Absatzbelebung hat das Unternehmen seine Lagerbestände massiv reduziert – um 101.153 Einheiten auf 147.427 Fahrzeuge – und damit Working Capital freigesetzt. Unter dem Strich verbesserte sich die Eigenkapitalquote auf 24,3 % (Eigenkapital: EUR 385 Mio.) und die Nettoverschuldung sank auf EUR 798 Mio.

Bajaj Mobility AG hat mit der Veröffentlichung des Jahresfinanzberichts 2025 die zuvor am 29. Januar gemeldeten vorläufigen Zahlen bestätigt und schildert eine deutliche Wende nach einem restrukturierungsgeprägten Jahr. Entscheidend für das Ergebnis ist ein ausgewiesener Sanierungsgewinn in Höhe von EUR 1.193 Mio., der das operative Bild wesentlich beeinflusst. Der Konzern wies einen Umsatz von EUR 1,009 Mrd. bei einem Absatz von 209.704 Einheiten aus; EBITDA und EBIT betragen EUR 874 Mio. bzw. EUR 748 Mio., der Nettogewinn liegt bei EUR 590 Mio.

Ein zentraler Baustein der Neuaufstellung ist die finanzielle Neuordnung: KTM AG, Teil der Gruppe, sicherte sich einen unbesicherten, fünfjährigen Kredit über EUR 550 Mio. bei einem internationalen Konsortium (J.P. Morgan, HSBC, DBS, MUFG). Diese Refinanzierung löst einen teurer verzinsten Kredit von Bajaj Auto in Höhe von EUR 450 Mio. ab und wurde ergänzt durch eine Factoring‑Linie von EUR 150 Mio. sowie eine Working‑Capital‑Linie von EUR 50 Mio. Das Management wertet dies als Vertrauensbeweis der Finanzmärkte und als Grundlage für künftiges Wachstum.

Strategisch hat Bajaj Mobility das Geschäftsportfolio geschärft: Nicht‑strategische Einheiten wie MV Agusta, KTM X‑Bow und das Fahrradsegment wurden veräußert, der Fokus liegt auf dem Motorrad‑Kerngeschäft mit den Marken KTM, Husqvarna und GASGAS. Motorsportlich erzielte die Gruppe mit 29 Meistertiteln das erfolgreichste Jahr ihrer Geschichte, ein Leistungsnachweis für technologische Führungsansprüche und Markenstärke. Auch Anfang 2026 setzten die Rennsport‑Erfolge sich fort, unter anderem mit dem Sieg bei der Rally Dakar.

Für 2026 geben CEO Gottfried Neumeister und CFO Petra Preining die Marschrichtung vor: Priorität haben Profitabilität, Effizienzsteigerungen, Portfolio‑Fokussierung und internationale Produktions‑ sowie Vertriebsstärkung. Produktseitig sind mehrere Modellneuheiten geplant; zudem wurde die Herstellergarantie für KTM und Husqvarna auf vier Jahre erweitert. Das Management verweist jedoch auf geopolitische Risiken und kündigt fortlaufende Risikobewertung an. Insgesamt präsentiert sich Bajaj Mobility nach der Restrukturierung finanziell stabiler, wobei der hohe einmalige Sanierungsgewinn die Vergleichbarkeit der Ergebnisse einschränkt.

Die PIERER Mobility Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,40 % und einem Kurs von 14,76EUR auf Tradegate (26. März 2026, 08:06 Uhr) gehandelt.