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    Frauen im Finanzsektor: Anerkennung im Wandel! (74 Zeichen)

    Zum Internationalen Frauentag rückt Vantage mit „Her Vision“ Frauen in den Fokus, die den Finanzmarkt neu prägen – mit Mut, Strategie und einer klaren Vision für die Zukunft.

    Frauen im Finanzsektor: Anerkennung im Wandel! (74 Zeichen)
    Foto: Infinity News Collective - picture alliance
    • Vantage startet anlässlich des Internationalen Frauentags die Interviewreihe „Her Vision“, in der herausragende Frauen im Finanzmarkt vorgestellt werden.
    • Der Artikel betont, dass immer mehr Frauen in komplexe Bereiche wie den CFD‑Handel einsteigen und damit Standards für Stabilität, Erfolg und Selbstwert im Finanzsektor neu definieren.
    • Minh Anh (Partnerin bei Vantage IB): zufälliger Einstieg, langfristig aufgebaute Karriere; sie betont Vertrauen, emotionale Kontrolle, strukturiertes Investitionsverfahren, diszipliniertes Risikomanagement, Schulungen und den Aufbau einer Trading‑Community.
    • Cao Hang: ähnlicher Werdegang mit Fokus auf Leadership jenseits von Umsatzzahlen — Förderung von Vertrauen, langfristigen Strategien, effektiver Risiko­steuerung und nachhaltigen finanziellen Gewohnheiten.
    • Vantage positioniert sich mit „Her Vision“ als Förderer von Fachfrauen, die Risiken in strategische Chancen und langfristigen Wert verwandeln, und möchte die Diskussion über die Rolle von Frauen in der Zukunft der Branche anregen.
    • Vantage Markets ist ein Multi‑Asset‑CFD‑Broker mit über 16 Jahren Erfahrung (Angebote für Devisen, Rohstoffe, Indizes, Aktien, ETFs, Anleihen); Hinweis auf hohe Risiken von CFDs und Haftungsausschluss (keine Finanzberatung).






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