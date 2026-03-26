PNE verkleinert Pipeline - Dividende gesenkt
- PNE reduziert Projektpipeline auf rund 23,8 GW
- Ebitda sank um ein Fünftel auf 55,3 Mio Euro
- Verlust vergrößerte sich auf 47,4 Mio Euro
CUXHAVEN (dpa-AFX) - Der Windparkbetreiber PNE hat seine Projektpipeline vergangenes Jahr reduziert. Ende 2025 sank sie verglichen mit Ende 2024 auf rund 23,8 Gigawatt nach 27,9 Gigawatt, teilte das Unternehmen am Donnerstag in Cuxhaven mit. Die Gesamtleistung stieg 2025 im Jahresvergleich um fast zehn Prozent auf 376,4 Millionen Euro. PNE hatte bereits in der vergangenen Woche einen Ausblick auf das laufende Jahr gegeben, den das Unternehmen nun bestätigte.
Der Umsatz kletterte im vergangenen Jahr um gut neun Prozent auf mehr als 230 Millionen Euro. Davon blieben vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) mit 55,3 Millionen Euro ein Fünftel weniger übrig als im Vorjahr. Bereits Mitte Januar hatte das Unternehmen das Ergebnisziel für das vergangene Jahr wegen Wertberichtigungen in seiner Projektpipeline gesenkt. Unterm Strich vergrößerte sich der Verlust von 3,8 Millionen auf nun mehr 47,4 Millionen Euro. Die Aktionäre sollen für 2025 eine Dividende von 4 Cent je Aktie erhalten, nach 8 Cent (inklusive einer Sonderausschüttung) im Vorjahr./mne/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur PNE Aktie
Die PNE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,85 % und einem Kurs von 8,27 auf Tradegate (26. März 2026, 08:24 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der PNE Aktie um +9,83 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -4,74 %.
Die Marktkapitalisierung von PNE bezifferte sich zuletzt auf 649,23 Mio..
PNE zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,5000 %.
Die letzten 2 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 15,500EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 15,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 16,000EUR was eine Bandbreite von +82,04 %/+94,17 % bedeutet.
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