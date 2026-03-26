PNE verkleinert Pipeline - Dividende gesenkt

In drei Wochen kommt der GB 2025 von PNE

https://www.pnegroup.com/investor-relations/finanzkalender/

Der wird mit Sicherheit keine Jubelstürme erzeugen, aber der Ausblick ist sicherlich interessant zu lesen.

Die aktuelle Bewertung von PNE liegt bei einem Kurs von 8,50 € bei 650 Mio. €.

Aufgrund der Situation bei Abo Energy, dürfte es auch in 2026 nicht sehr rosig bei PNE aussehen. Die haben in Cuxhaven ein ähnliches Problem mit den Personalkosten, wie Abo - Energy.

Spannender bei PNE dürfte die aktuelle politische Situation, mit den Folgen für den Strompreis, sein.

Da PNE einen Eigenparkbestand von nahezu 500 MW sein eigen nennt, dürfte hier bei signifikanten Marktwerte- Erhöhungen, ein hoher Hebel bei den Erträgen schlummern.

Vorausgesetzt sie haben nicht den kompletten Bestand vertraglich veräussert. Z.B. mittels PPA.

Da Morgan Stanley den Exit vermasselt hat, bestünde, bei anhalten hohen Strompreisen, die Möglichkeit eine 2. Chance für den Exit zu bekommen.

Sicherlich nicht zu 20 € oder höher, aber etwas mehr als 8,5 € wären sicherlich drin.

Hier muss man abwarten, wie die weitere Entwicklung bei den Großaktionären verläuft.

Mit AOC (Herr Schuhbauer) hat Morgan Stanley ja Frieden geschlossen, indem man Herrn Schuhbauer wieder in den AR reingenommen hat.

Dies würde natürlich auch eine Kapitalerhöhung möglich machen, nachdem AOC dies bisher blockiert hat. (Nicht nur AOC).

Für die Bewertung von PNE dürfte in den nächsten Monaten die Strompreisentwicklung, aber auch das zusammenarbeiten der Großaktionäre, von Bedeutung sein.

Unter fundamentaler Betrachtung ist die Aktie weiterhin zu teuer, aber unter Beachtung der Strompreisentwicklung und dem Zusammenspiel der Großaktionäre, kann es hier trotzdem zu einer Aufwärtsbewegung kommen.

Ich schaue mir das weiterhin von der Seitenlinie an, aber werde die Entwicklung bei PNE weiter verfolgen.

LG fundamental_a