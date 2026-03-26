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    Die Schweizer Cloud Infomaniak lanciert automatisiertes Radio mit ihrer Streaming-Radio-Lösung (FOTO)

    Zürich (ots) - Infomaniak, Schweizer Cloud-Anbieter, der bereits mehr als 6 000
    Radio- und Fernsehsender in Europa und Afrika versorgt, ermöglicht es ab sofort,
    ein Online-Radio rund um die Uhr zu betreiben - direkt über einen Webbrowser,
    ohne Software, ohne Encoder und ohne technische Vorkenntnisse.

    Ein Umfeld, das Radiosender nach Alternativen suchen lässt

    In Europa stehen Radiosender unter wachsendem Druck hinsichtlich ihrer
    Verbreitungskosten und ihres technischen Personals. Gleichzeitig stellt die
    Abhängigkeit von aussereuropäischen Verbreitungsplattformen ein konkretes
    Kontrollproblem dar: Auf kostenlosen Plattformen werden Inhalte durch
    Drittanbieter-Werbung monetarisiert und Hörerdaten zu Werbe-Profiling-Zwecken
    ausgewertet.

    In diesem Kontext bietet Infomaniak eine souveräne Lösung an, die
    ausschliesslich in der Schweiz, in den eigenen Rechenzentren, entwickelt und
    gehostet wird. Inhalte und Hörerdaten gehören vollständig den Sendern. Sie
    werden von Infomaniak weder monetarisiert noch für andere Zwecke als den Betrieb
    des Dienstes verwendet. Die Sender behalten die volle Kontrolle über ihre
    Verbreitung und Monetarisierung.

    Zu den Radio- und Fernsehsendern, die bereits die Streaming-Infrastruktur von
    Infomaniak nutzen, gehören: France TV, RFI (Radio France Internationale), Bel
    RTL, Fun Radio (Belgien), Hit Radio (Marokko), Radio Algérie sowie Energy und
    One FM in der Schweiz. Mehr als die Hälfte der Top 100 der Alliance pour les
    Chiffres de la Presse et des Médias (ACPM) in Frankreich sendet über Infomaniak.

    Ein automatisiertes Radio, einfach einzurichten

    Mit dem neuen Auto DJ, der in die Streaming-Radio-Lösung
    (https://www.infomaniak.com/de/multimedia/streaming-radio) von Infomaniak
    integriert ist, kann ein Sender rund um die Uhr ohne menschliches Eingreifen
    betrieben werden. Die Musikprogrammierung basiert auf automatischen Playlists,
    die mehrere Kriterien kombinieren (Genre, Künstler, Jahr, benutzerdefinierte
    Tags), sodass das Programm variiert werden kann, ohne jeden Titel manuell
    auswählen zu müssen. Sendungen, Jingles und Werbung werden in einem visuellen
    Programmraster mit vollständig anpassbaren Wiederholungsintervallen geplant.

    Bei einer Lücke in der Programmierung übernimmt automatisch eine Füll-Playlist.
    Wenn ein Moderator seine Live-Sendung startet, schaltet das Radio automatisch um
    - ohne technischen Eingriff.

    Das Ganze funktioniert direkt über einen Webbrowser, ohne Encoder, ohne
    Drittsoftware und ohne technische Kenntnisse.

    Kompatibel mit DAB+-Verbreitung und Monetarisierung
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