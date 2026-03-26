Die Schweizer Cloud Infomaniak lanciert automatisiertes Radio mit ihrer Streaming-Radio-Lösung (FOTO)
Zürich (ots) - Infomaniak, Schweizer Cloud-Anbieter, der bereits mehr als 6 000
Radio- und Fernsehsender in Europa und Afrika versorgt, ermöglicht es ab sofort,
ein Online-Radio rund um die Uhr zu betreiben - direkt über einen Webbrowser,
ohne Software, ohne Encoder und ohne technische Vorkenntnisse.
Ein Umfeld, das Radiosender nach Alternativen suchen lässt
Radio- und Fernsehsender in Europa und Afrika versorgt, ermöglicht es ab sofort,
ein Online-Radio rund um die Uhr zu betreiben - direkt über einen Webbrowser,
ohne Software, ohne Encoder und ohne technische Vorkenntnisse.
Ein Umfeld, das Radiosender nach Alternativen suchen lässt
In Europa stehen Radiosender unter wachsendem Druck hinsichtlich ihrer
Verbreitungskosten und ihres technischen Personals. Gleichzeitig stellt die
Abhängigkeit von aussereuropäischen Verbreitungsplattformen ein konkretes
Kontrollproblem dar: Auf kostenlosen Plattformen werden Inhalte durch
Drittanbieter-Werbung monetarisiert und Hörerdaten zu Werbe-Profiling-Zwecken
ausgewertet.
In diesem Kontext bietet Infomaniak eine souveräne Lösung an, die
ausschliesslich in der Schweiz, in den eigenen Rechenzentren, entwickelt und
gehostet wird. Inhalte und Hörerdaten gehören vollständig den Sendern. Sie
werden von Infomaniak weder monetarisiert noch für andere Zwecke als den Betrieb
des Dienstes verwendet. Die Sender behalten die volle Kontrolle über ihre
Verbreitung und Monetarisierung.
Zu den Radio- und Fernsehsendern, die bereits die Streaming-Infrastruktur von
Infomaniak nutzen, gehören: France TV, RFI (Radio France Internationale), Bel
RTL, Fun Radio (Belgien), Hit Radio (Marokko), Radio Algérie sowie Energy und
One FM in der Schweiz. Mehr als die Hälfte der Top 100 der Alliance pour les
Chiffres de la Presse et des Médias (ACPM) in Frankreich sendet über Infomaniak.
Ein automatisiertes Radio, einfach einzurichten
Mit dem neuen Auto DJ, der in die Streaming-Radio-Lösung
(https://www.infomaniak.com/de/multimedia/streaming-radio) von Infomaniak
integriert ist, kann ein Sender rund um die Uhr ohne menschliches Eingreifen
betrieben werden. Die Musikprogrammierung basiert auf automatischen Playlists,
die mehrere Kriterien kombinieren (Genre, Künstler, Jahr, benutzerdefinierte
Tags), sodass das Programm variiert werden kann, ohne jeden Titel manuell
auswählen zu müssen. Sendungen, Jingles und Werbung werden in einem visuellen
Programmraster mit vollständig anpassbaren Wiederholungsintervallen geplant.
Bei einer Lücke in der Programmierung übernimmt automatisch eine Füll-Playlist.
Wenn ein Moderator seine Live-Sendung startet, schaltet das Radio automatisch um
- ohne technischen Eingriff.
Das Ganze funktioniert direkt über einen Webbrowser, ohne Encoder, ohne
Drittsoftware und ohne technische Kenntnisse.
Kompatibel mit DAB+-Verbreitung und Monetarisierung
Verbreitungskosten und ihres technischen Personals. Gleichzeitig stellt die
Abhängigkeit von aussereuropäischen Verbreitungsplattformen ein konkretes
Kontrollproblem dar: Auf kostenlosen Plattformen werden Inhalte durch
Drittanbieter-Werbung monetarisiert und Hörerdaten zu Werbe-Profiling-Zwecken
ausgewertet.
In diesem Kontext bietet Infomaniak eine souveräne Lösung an, die
ausschliesslich in der Schweiz, in den eigenen Rechenzentren, entwickelt und
gehostet wird. Inhalte und Hörerdaten gehören vollständig den Sendern. Sie
werden von Infomaniak weder monetarisiert noch für andere Zwecke als den Betrieb
des Dienstes verwendet. Die Sender behalten die volle Kontrolle über ihre
Verbreitung und Monetarisierung.
Zu den Radio- und Fernsehsendern, die bereits die Streaming-Infrastruktur von
Infomaniak nutzen, gehören: France TV, RFI (Radio France Internationale), Bel
RTL, Fun Radio (Belgien), Hit Radio (Marokko), Radio Algérie sowie Energy und
One FM in der Schweiz. Mehr als die Hälfte der Top 100 der Alliance pour les
Chiffres de la Presse et des Médias (ACPM) in Frankreich sendet über Infomaniak.
Ein automatisiertes Radio, einfach einzurichten
Mit dem neuen Auto DJ, der in die Streaming-Radio-Lösung
(https://www.infomaniak.com/de/multimedia/streaming-radio) von Infomaniak
integriert ist, kann ein Sender rund um die Uhr ohne menschliches Eingreifen
betrieben werden. Die Musikprogrammierung basiert auf automatischen Playlists,
die mehrere Kriterien kombinieren (Genre, Künstler, Jahr, benutzerdefinierte
Tags), sodass das Programm variiert werden kann, ohne jeden Titel manuell
auswählen zu müssen. Sendungen, Jingles und Werbung werden in einem visuellen
Programmraster mit vollständig anpassbaren Wiederholungsintervallen geplant.
Bei einer Lücke in der Programmierung übernimmt automatisch eine Füll-Playlist.
Wenn ein Moderator seine Live-Sendung startet, schaltet das Radio automatisch um
- ohne technischen Eingriff.
Das Ganze funktioniert direkt über einen Webbrowser, ohne Encoder, ohne
Drittsoftware und ohne technische Kenntnisse.
Kompatibel mit DAB+-Verbreitung und Monetarisierung
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