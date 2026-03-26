Die Schweizer Cloud Infomaniak lanciert automatisiertes Radio mit ihrer Streaming-Radio-Lösung (FOTO) Infomaniak, Schweizer Cloud-Anbieter, der bereits mehr als 6 000 Radio- und Fernsehsender in Europa und Afrika versorgt, ermöglicht es ab sofort, ein Online-Radio rund um die Uhr zu betreiben - direkt über einen Webbrowser, ohne Software, ohne …



