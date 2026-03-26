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    KSB Vz. 2025: Geschäftszahlen übertreffen Vorjahr – Rekordwachstum!

    Trotz Gegenwind durch Währungseffekte und Transformationskosten setzt KSB 2025 mit Rekordumsatz, solider Rendite und hohen Investitionen ein starkes Zeichen.

    KSB Vz. 2025: Geschäftszahlen übertreffen Vorjahr – Rekordwachstum!
    • Auftragseingang 3.203 Mio. € (+2,9 %; währungsbereinigt +5,6 %) und Umsatz erstmals über 3 Mrd. € bei 3.035 Mio. € (+2,3 %; währungsbereinigt +5,0 %)
    • EBIT gesteigert auf 252,1 Mio. € (+3,2 %) bei einer Rendite von 8,3 %
    • Segmententwicklung: Pumpen starkes Wachstum (Auftrag +6,1 % auf 1.760 Mio. €, Umsatz +4,3 % auf 1.618 Mio. €, EBIT 71,3 Mio. €); Armaturen: Auftrag 413 Mio., Umsatz 404 Mio., EBIT −3,6 Mio. €; KSB SupremeServ: Auftrag 1.031 Mio. € (−1,7 %), Umsatz ~1.013 Mio., EBIT 184,5 Mio. € (−20,0 Mio. €)
    • Belastende Effekte: Stärkerer Euro drückte die Zahlen; externe SAP‑S/4HANA‑Transformationskosten von 26,6 Mio. € (Vorjahr 15,4 Mio. €) wirkten ergebnisverzerrend
    • Dividendenvorschlag: 26,50 € je Stammaktie (26,76 € je Vorzugsaktie); Investitionen auf rund 180 Mio. € erhöht, überwiegend in Europa
    • Führung & Ausblick: Verträge der Geschäftsleitung verlängert (Dr. Stephan Timmermann, Dr. Stephan Bross, Ralf Kannefass, Dr. Matthias Schmitz bis Ende 2027); 2026 erwartet KSB weiterhin schwierige Rahmenbedingungen (Konflikte, Handelsbarrieren, erhöhte Energie-/Logistikkosten), aber Zuversicht in Strategie und Resilienz

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Jahresfinanzbericht, bei KSB Vz. ist am 26.03.2026.

    Der Kurs von KSB Vz. lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 1.157,50EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -3,14 % im Minus.
    11 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 1.150,00EUR das entspricht einem Minus von -0,65 % seit der Veröffentlichung.
    Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 16.743,26PKT (-0,86 %).


    KSB Vz.

    -12,55 %
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    ISIN:DE0006292030WKN:629203





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