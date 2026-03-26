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    Fünf Raketenangriffe Irans auf Israel binnen zwei Stunden

    Für Sie zusammengefasst
    • Iran feuert in fünf Wellen Raketen auf Israel
    • Raketenalarme und Einschläge in Tel Aviv und Norden
    • Verletzte bei Einschlag östlich von Tel Aviv, Beschuss
    Fünf Raketenangriffe Irans auf Israel binnen zwei Stunden
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    TEL AVIV (dpa-AFX) - Intensiver Raketenbeschuss Israels aus dem Iran: In fünf Wellen binnen rund zwei Stunden flogen am Morgen nach Militärangaben iranische Geschosse auf den jüdischen Staat. In zahlreichen Gebieten Israels - darunter im Großraum Tel Aviv, Jerusalem sowie im Norden des Landes - gab es Raketenalarm. Nach Angaben von Armee und Rettungskräften kam es an mehreren Orten zu Einschlägen. Berichte zu Verletzten gab es zunächst nur von einem Einschlagsort in einer arabischen Ortschaft östlich von Tel Aviv. Auch vom Libanon aus gab es in der Nacht und am Morgen erneut Beschuss des israelischen Nordens./le/DP/zb





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    Fünf Raketenangriffe Irans auf Israel binnen zwei Stunden Intensiver Raketenbeschuss Israels aus dem Iran: In fünf Wellen binnen rund zwei Stunden flogen am Morgen nach Militärangaben iranische Geschosse auf den jüdischen Staat. In zahlreichen Gebieten Israels - darunter im Großraum Tel Aviv, Jerusalem …
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