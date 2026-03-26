Jost Werke hält Dividende trotz Verlusts stabil - Positiver Blick auf 2026
- Jost Werke 2025 mit Verlust von 14,7 Mio Euro
- Dividende stabil bei 1,50 Euro je Aktie ausgezahlt
- 2026 Umsatz steigt um einstelligen Prozentsatz
NEU-ISENBURG (dpa-AFX) - Der Nutzfahrzeug-Zulieferer Jost Werke ist 2025 wegen des Verkaufs des Ladekran-Geschäfts von Hyva und anderer Belastungen in die roten Zahlen gerutscht. Unter dem Strich entfiel auf die Aktionäre ein Verlust von 14,7 Millionen Euro nach einem Gewinn von 52,6 Millionen ein Jahr zuvor, wie das im SDax gelistete Unternehmen am Donnerstag in Neu-Isenburg bei Frankfurt mitteilte. Die Aktionäre sollen dennoch eine stabile Dividende von 1,50 Euro je Aktie erhalten. Für das neue Jahr rechnet Vorstandschef Joachim Dürr trotz des Kriegs am Persischen Golf mit besseren Geschäften als im Vorjahr.
Der Umsatz von zuletzt gut 1,5 Milliarden Euro dürfte 2026 um einen einstelligen Prozentsatz steigen, teilte Jost weiter mit. Der bereinigte operative Gewinn vor Zinsen und Steuern (bereinigtes Ebit) soll um einen mittleren bis hohen einstelligen Prozentbereich zulegen, nachdem er 2025 bereits um 29 Prozent auf 145 Millionen Euro gestiegen war. Dabei setzt Dürr auch auf den zuletzt übernommenen Hydraulikspezialisten Hyva, dessen Ladekran-Geschäft er nach dem Kauf wieder abstieß.
Allerdings schränkte Dürr seine Jahresprognose mit Blick auf den Konflikt am Persischen Golf und die hohen Ölpreise ein: "Die Welt um uns herum zeigt, dass Volatilität und Unsicherheit der neue Normalzustand geworden sind." Die Auswirkungen des Iran-Kriegs auf die Weltwirtschaft, die Lieferketten und auf Jost selbst seien derzeit nicht zu beziffern./stw/zb
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur JOST Werke Aktie
Die JOST Werke Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,82 % und einem Kurs von 16.747 auf Ariva Indikation (26. März 2026, 08:49 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der JOST Werke Aktie um -1,04 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -11,46 %.
Die Marktkapitalisierung von JOST Werke bezifferte sich zuletzt auf 903,09 Mio..
JOST Werke zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,5900 %.
Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 72,70EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 63,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 84,00EUR was eine Bandbreite von +14,34 %/+52,45 % bedeutet.
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Corporate | 30 April 2025 09:00
JOST Werke SE
JOST platziert Schuldscheindarlehen über 320 Mio. EUR erfolgreich
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Corporate | 26 März 2025 08:00
JOST Werke SE
JOST steigert Ergebnis nach Steuern im Geschäftsjahr 2024 leicht und schlägt eine Dividende von 1,50 EUR je Aktie vor
https://www.eqs-news.com/de/news/corporate/jost-steigert-erg…