AKTIE IM FOKUS
Hensoldt nach Kaufempfehlung stark - Luftverteidigung im Fokus
- Hensoldt profitiert von US-Kaufempfehlung vorbörslich
- Kursziel 88,50 Euro signalisiert gut 20% Erholung
- Angriff Irans erhöht Bedeutung von Luftverteidigung
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von Hensoldt können sich am Donnerstag dem wieder schwächeren Marktumfeld entziehen. Auftrieb gibt eine Kaufempfehlung des Analysten Benjamin Heelan von der Bank of America. Der Angriff des Iran mit Mittelstreckenraketen auf den US-Stützpunkt Diego Garcia im Indischen Ozean habe die Bedeutung von Investitionen in Luftverteidigung auch in Europa noch mehr untermauert, schrieb er.
Zu den Gewinnern dieses Themas zählt er neben BAE Systems , Thales , Leonardo , Kongsberg auch den Radarspezialisten Hensoldt. Die Taukirchener erzielten 65 bis 70 Prozent ihrer Umsätze im Bereich Luftverteidigung.
Mit seinem Kursziel von 88,50 Euro signalisiert Heelan für Hensoldt-Papiere Erholungspotenzial von gut 20 Prozent. Davon holen sie sich vorbörslich bereits 3 Prozent. Renk und Rheinmetall liegen derweil nur leicht im Plus. Heelan sieht zunächst einen klaren Anlegerfokus auf das Thema Luftverteidigung./ag/zb
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Rheinmetall Aktie
Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,16 % und einem Kurs von 24,79 auf Tradegate (26. März 2026, 08:21 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Rheinmetall Aktie um -6,90 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -11,31 %.
Die Marktkapitalisierung von Rheinmetall bezifferte sich zuletzt auf 66,34 Mrd..
Rheinmetall zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 11,500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,7800 %.
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 2.015,00EUR. Von den letzten 5 Analysten der Rheinmetall Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1.700,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 2.300,00EUR was eine Bandbreite von +17,85 %/+59,45 % bedeutet.