Hensoldt nach Kaufempfehlung stark - Luftverteidigung im Fokus

85 % der Aufträge bleiben hier

Mit seinem Kursziel von 88,50 Euro signalisiert Heelan für Hensoldt-Papiere Erholungspotenzial von gut 20 Prozent. Davon holen sie sich vorbörslich bereits 3 Prozent. Renk und Rheinmetall liegen derweil nur leicht im Plus. Heelan sieht zunächst einen klaren Anlegerfokus auf das Thema Luftverteidigung./ag/zb

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Rheinmetall Aktie

Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,16 % und einem Kurs von 24,79 auf Tradegate (26. März 2026, 08:21 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Rheinmetall Aktie um -6,90 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -11,31 %.

Die Marktkapitalisierung von Rheinmetall bezifferte sich zuletzt auf 66,34 Mrd..

Rheinmetall zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 11,500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,7800 %.

Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 2.015,00EUR. Von den letzten 5 Analysten der Rheinmetall Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1.700,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 2.300,00EUR was eine Bandbreite von +17,85 %/+59,45 % bedeutet.