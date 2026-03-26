JEFFERIES stuft SMA SOLAR TECHNOLOGY AG auf 'Buy'
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für SMA Solar nach finalen Jahreszahlen mit einem Kursziel von 39 Euro auf "Buy" belassen. Das Solartechnik-Unternehmen habe die Eckdaten und den Anfang März gegebenen Ausblick bestätigt, schrieb Constantin Hesse am Donnerstag. Solide seien die vermeldeten Auftragseingänge, was vor allem auf Großaufträge zurückzuführen sei. Nach der jüngsten Kursrally werde die noch anstehende Telefonkonferenz bedeutend./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.03.2026 / 02:45 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.03.2026 / 02:45 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.03.2026 / 02:45 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.03.2026 / 02:45 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die SMA Solar Technology Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,55 % und einem Kurs von 40,02EUR auf Tradegate (26. März 2026, 08:43 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst: Constantin Hesse
Analysiertes Unternehmen: SMA SOLAR TECHNOLOGY AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 39
Kursziel alt: 39
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Constantin Hesse
Analysiertes Unternehmen: SMA SOLAR TECHNOLOGY AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 39
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