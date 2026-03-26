JEFFERIES stuft SMA SOLAR TECHNOLOGY AG auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für SMA Solar nach finalen Jahreszahlen mit einem Kursziel von 39 Euro auf "Buy" belassen. Das Solartechnik-Unternehmen habe die Eckdaten und den Anfang März gegebenen Ausblick bestätigt, schrieb Constantin Hesse am Donnerstag. Solide seien die vermeldeten Auftragseingänge, was vor allem auf Großaufträge zurückzuführen sei. Nach der jüngsten Kursrally werde die noch anstehende Telefonkonferenz bedeutend./rob/tih/agVeröffentlichung der Original-Studie: 26.03.2026 / 02:45 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.03.2026 / 02:45 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die SMA Solar Technology Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,55 % und einem Kurs von 40,02EUR auf Tradegate (26. März 2026, 08:43 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Constantin Hesse

Analysiertes Unternehmen: SMA SOLAR TECHNOLOGY AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 39

Kursziel alt: 39

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 39,00 € , was einem Rückgang von -4,13% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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