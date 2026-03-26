Henkel kauft US-Shampoo-Hersteller Olaplex für 1,4 Milliarden Dollar
- Henkel kauft Olaplex in den USA für 1,4 Mrd Dollar
- Olaplex Deal vom Management und Advent bestätigt
- Olaplex Umsatz ca 370 Mio Euro Kurs stark gefallen
DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Der Konsumgüterkonzern Henkel kauft wie erwartet in den USA zu. Die Düsseldorfer haben eine Vereinbarung zum Kauf des US-Shampoo-Herstellers Olaplex für 1,4 Milliarden Dollar (rund 1,2 Mrd Euro) unterzeichnet, wie das im Dax notierte Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Dies entspreche einem Angebotspreis von 2,06 Dollar je Olaplex-Aktie. Der Deal sei vom Olaplex-Management genehmigt worden und auch die Beteiligungsgesellschaft Advent habe als größter Anteilseigner zugestimmt, heißt es weiter.
Im vergangenen Geschäftsjahr erzielte Olaplex laut Mitteilung rund 370 Millionen Euro Umsatz. Olaplex war 2021 an die Börse gegangen. In den ersten Monaten war der Börsengang ein Erfolg und der Kurs der Aktie kletterte bis auf fast 30 Dollar. Doch in den Jahren danach ging es kräftig nach unten. Die Aktie schloss am Mittwoch im US-Handel bei 1,33 Dollar, was einem Marktwert von rund 890 Millionen Dollar entspricht. Unter anderem wegen der inzwischen deutlich gesunkenen Bewertung hatte es bereits Anfang des Jahres Berichte über ein Interesse Henekls an dem Unternehmen gegeben./err/zb
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Henkel VZ Aktie
Die Henkel VZ Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,06 % und einem Kurs von 67,48 auf Tradegate (26. März 2026, 08:54 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Henkel VZ Aktie um -1,85 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -19,57 %.
Die Marktkapitalisierung von Henkel VZ bezifferte sich zuletzt auf 12,07 Mrd..
Henkel VZ zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,8000 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 72,14EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 65,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 79,00EUR was eine Bandbreite von -4,27 %/+16,35 % bedeutet.
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Habe auch noch mal gehörig aufgestockt, sogar noch auf Pump, einige Monatslöhne. Sehe es als gute Chance mein Depot etwas zu differenzieren. Zieht man die Dividende ab, kommt man mit 60 € rein. Und Henkel wird dieses Jahr trotz der beiden Kriege, trotz der völlig abartigen Regierung wachsen. Insofern ein Angebot.
Wollte hier schon länger rein. Bin seit heute Morgen ein (klitzekleiner) Henkel Vz.-Aktionär. :) Viel Erfolg allen Aktionären. <3