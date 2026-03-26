Erste KI-fähige Rugged Mobile Workstation mit einer KI-Leistung von bis zu 682 TOPS

TAIPEI, 26. März 2026 /PRNewswire/ -- Mit der neuen Z14I-HG stellt Durabook, weltweit renommierte Marke für widerstandsfähige Mobilitätslösungen und Teil der Twinhead International Corporation, die weltweit erste KI-ready Fully Rugged Mobile Workstation mit NVIDIA RTX 5000/3500 Ada Grafik vor. Das 14-Zoll-System kombiniert bis zu 682 TOPS Edge-AI-Performance, Intel Core Ultra Prozessoren mit integrierter NPU und Workstation-Class RTX Ada Grafik in einem nach MIL-STD-810H, MIL-STD-461G und IP66 zertifizierten Gehäuse. Damit ermöglicht die Z14I-HG rechenintensive Anwendungen wie Echtzeit-3D-Rendering, KI-Inferenz, Computer Vision, Digital-Twin-Simulation und fortschrittliche Datenanalytik direkt im Feld – selbst bei -29°C bis +63°C.

Die Z14I-HG richtet sich insbesondere an Unternehmen aus den Bereichen Geodaten- und Mapping-Anwendungen, KI-gestützte Inspektion und Überwachung, Energie- und Versorgungswirtschaft, industrielle Automatisierung und Smart Manufacturing sowie an Außendienst-, Infrastruktur- und Wartungsteams.

Die leistungsstärkste Rugged 14-Zoll-KI-Workstation ihrer Klasse

Die Durabook Z14I-HG wurde für Organisationen entwickelt, die Hochleistungs-Computing und KI direkt am Einsatzort benötigen – ohne Abhängigkeit von Cloud-Infrastruktur. Mit Intel Core Ultra Prozessoren inklusive integrierter AI Boost NPU und NVIDIA RTX Ada GPUs liefert das System bis zu 682 TOPS KI-Rechenleistung. Es vereint KI-Beschleunigung, professionelle Grafikperformance und kompromisslose Rugged-Zuverlässigkeit in einer einzigen mobilen Plattform. Energieversorger können beispielsweise mithilfe von Computer-Vision-Modellen beschädigte Hochspannungsleitungen in Echtzeit analysieren – direkt im Servicefahrzeug. Die KI erkennt Materialermüdung sofort, ohne dass große Bilddaten in die Cloud übertragen werden müssen. Das reduziert Latenz, spart Bandbreite und erhöht die Datensicherheit.

Workstation-Class RTX Ada Grafik für anspruchsvollste Visualisierung

Die Z14I-HG integriert wahlweise eine NVIDIA RTX 3500 Ada mit 12 GB ECC GDDR6 oder optional eine RTX 5000 Ada mit 16 GB ECC GDDR6 Speicher. Mit bis zu 9.728 CUDA-Kernen und einer Speicherbandbreite von bis zu 576 GB/s bietet das System mehr als die dreifache Grafikleistung aktuell verfügbarer Rugged-GPU-Lösungen. Damit ermöglicht es grafikintensive Workloads wie: Echtzeit-3D-Rendering, Digital-Twin-Modellierung, GIS- und Geodaten-Visualisierung sowie komplexe Ingenieur- und Simulationsanwendungen. So kann ein Ingenieurteam etwa die Belastung einer Brückenkonstruktion direkt auf der Baustelle simulieren. Änderungen im Modell werden in Echtzeit berechnet und visuell dargestellt – ohne Rückgriff auf stationäre Workstations im Büro.