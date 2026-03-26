Uppsala führt als erste Stadt der Welt den IQ-Tourismus ein

In den letzten Jahren sind neue Trends wie Slowcation, Coolcation, Set-Jetting, Noctourism und Bleisure Travel als Gegenreaktion auf die traditionellen Motive der Reisenden entstanden. Mit dem IQ-Tourismus will Uppsala zeigen, warum Neugierde und persönliche Entwicklung wichtig sind.

UPPSALA, Sweden, 26. März 2026 /PRNewswire/ -- Ein Gedenkstein für ein Ereignis, das nie stattgefunden hat. Ein Parfümstudio, in dem Düfte wie literarische Geschichten entstehen. Ein Weizenbrötchen, das Teil des kulturellen Erbes der Stadt geworden ist. Und Ideen, die unsere Sicht auf die Welt verändert haben. Destination Uppsala ist das erste Reiseunternehmen, das jetzt ein gemeinsames Reisekonzept für seine Erlebnisse einführt: IQ-Tourismus. Hier geht es nicht nur ums Abhaken von Sehenswürdigkeiten, sondern um Entdeckung und Entwicklung.

„Wir sehen es als eine Bewegung, in der es beim Reisen zunehmend um Bedeutung, Kontext und neue Aspekte geht, und nicht nur um Erlebnisse, die man sehen und dann abhaken kann. Uppsala hat alle Voraussetzungen, um ein Ziel für diese Art von Reisenden zu sein", erläutert Helena Bovin, Marketingleiterin bei Destination Uppsala.

Die Initiative ist eine internationale und nationale Reisezielkampagne, die mehr neugierige Urlauber nach Uppsala locken und die Attraktivität der Stadt stärken soll.

„Wir wollen, dass die Neugierde der Grund ist, hierher zu reisen. Mit IQ-Tourismus betonen wir Erlebnisse und Phänomene mit Inhalt, Perspektive und Tiefe – ein Wechsel vom Konsumieren eines Ortes zum Entdecken, Reflektieren und Entwickeln durch ihn", führt Helena von Destination Uppsala aus. Dinge, die zu Geschichten werden, die man mit nach Hause nehmen kann.

Mit einer der ältesten Universitäten Europas und einer Geschichte bahnbrechender Pioniere ist Uppsala seit Jahrhunderten ein Zentrum für Ideen, Wissen und neues Denken. Hier haben Generationen von Forschern, Studenten und Denkern nach Antworten gesucht – und Fragen gestellt. Heute trifft die akademische Tradition auf eine lebendige Kultur- und Tourismusindustrie. IQ-Tourismus bringt Erfahrungen aus der ganzen Stadt zusammen.

Als Besucher können Sie beispielsweise:

Buchempfehlungen per Codewort in einer unabhängigen Buchhandlung freischalten

ein historisches Ereignis erforschen, das vielleicht nie stattgefunden hat, aber dennoch Spuren hinterlassen hat

Ihr eigenes Parfüm kreieren, bei dem jede Duftkomponente eine Geschichte erzählt

eine verborgene Miniaturwelt entdecken, die sich in den Alltag der Stadt einfügt

in einer Spezialitäten-Rösterei Platz nehmen, wo die Gespräche genauso wichtig sind wie der Kaffee

Dies und vieles mehr findet sich in einer Liste von Nachweisen zusammen mit etwa 60 anderen Erfahrungen, Orten und Phänomenen – von bahnbrechender Forschung und Geschichte bis hin zu zeitgenössischen Innovationen, Kultur, Essen und Handwerk. Dies ist nur eine Auswahl dessen, was Uppsala zu bieten hat und neue Einsichten, neues Wissen und neue Perspektiven bietet.

Im Rahmen der Initiative wird auch ein roter Feldstecher im Stadtzentrum aufgestellt. Er wird im Laufe des Jahres seinen Standort wechseln und sich nicht auf die meistfotografierten Orte konzentrieren, sondern auf Details, Phänomene und Geschichten, die sonst vielleicht unbemerkt bleiben.

Die Aktion wird zudem durch humorvolle Videos und Materialien unterstützt, die sowohl über digitale als auch über physische Kanäle verbreitet werden, aber auch über die Presse, eigene und externe soziale Plattformen sowie bezahlte Medienmaßnahmen. Die Einführung erfolgt in Schweden und international.

Für weitere Informationen über IQ-Tourismus in Uppsala

Website der Aktion: www.destinationuppsala.se/iq

Liste der Nachweise für IQ-Tourismus

Pressefotos und Filmmaterial für die gewerbliche Nutzung

Video - https://www.youtube.com/watch?v=mUwVNwdb23A

Video - https://www.youtube.com/watch?v=bgA7jBiVTU8

Video - https://www.youtube.com/watch?v=nVrxyMeCvDI

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2942425/Destination_Uppsala.jpg

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