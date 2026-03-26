RBC stuft ENI auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Eni auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 24 Euro belassen. Der Ölkonzern habe seinen Kapitalmarkttag ausgerechnet auf einen Tag gelegt, der in der jüngeren Zeit geopolitisch wohl am intensivsten war mit dem begonnenen Iran-Krieg, schrieb Biraj Borkhataria in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die jüngste strategische Neuausrichtung stärke den Vorsprung bei der Erschließung neuer Öl- und Gasvorkommen und ziele gleichzeitig darauf ab, einen der Hauptnachteile großer Energiekonzerne im Zuge der Energiewende zu vermeiden./rob/tih/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 25.03.2026 / 23:17 / EDTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.03.2026 / 00:45 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die ENI Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,60 % und einem Kurs von 23,45EUR auf Tradegate (26. März 2026, 09:04 Uhr) gehandelt.



