A.S. Création Tapeten: Geschäftsbericht 2025 – Alle Details
Nach harten Einschnitten meldet sich A.S. Création zurück: Trotz Umsatzrückgang kehrt der Tapetenhersteller in die Gewinnzone zurück und wagt einen vorsichtigen Ausblick.
- Erfolgreicher Turnaround: A.S. Création ist zurück in der Gewinnzone nach Maßnahmen zur Effizienzsteigerung und Kostensenkung.
- Umsatzrückgang 2025 um 5,6 % auf 105,1 Mio. € (Vorjahr: 111,3 Mio. €) wegen schwierigem Marktumfeld.
- Deutliche Ertragsverbesserung: bereinigtes operatives Ergebnis +1,1 Mio. € (Vorjahr: -2,6 Mio. €) und bereinigtes Ergebnis nach Steuern +0,5 Mio. € (Vorjahr: -2,0 Mio. €); Rohertragsmarge +3,2 Prozentpunkte.
- Dividendenvorschlag: 0,15 € je Aktie trotz Ergebnis je Aktie von 0,06 €; Ausschüttung ist laut Vorstand durch liquide Mittel gedeckt.
- Ausblick 2026 (breite Korridore): Konzernumsatz 95–110 Mio. €, bereinigtes operatives Ergebnis -1,5 bis +3,0 Mio. €, bereinigtes Ergebnis nach Steuern -1,5 bis +2,0 Mio. €; Ziel: Margenstabilisierung und weitere Kostenoptimierung; Risiken: Nachfrageentwicklung und geopolitische Einflüsse (u. a. Nahost-Konflikt).
- Verhaltener Start 2026: für Q1 wird rückläufiger Umsatz erwartet; Unternehmen sieht sich dennoch gut aufgestellt, detaillierte Q1-Zahlen am 12. Mai 2026.
Der Kurs von A.S.Creation Tapeten lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 7,4250EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,34 %
im Minus.
4 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 6,1500EUR das entspricht einem Minus von -17,17 % seit der Veröffentlichung.
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