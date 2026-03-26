Verluste - Märkte werden wieder vorsichtiger

SEOUL/HONGKONG/TOKIO (dpa-AFX) - Die asiatischen Börsen haben am Donnerstag nachgegeben. Erneut stand der Iran-Krieg im Zentrum des Interesses. "Zweifel an einer bevorstehenden Einigung führten heute Morgen wieder zu Kursverlusten in Asien", hieß es von der Landesbank baden-Württemberg.

"Niemand kann derzeit mit Zuversicht sagen, wie gut die Verhandlungen laufen oder wie es um die Wahrscheinlichkeit eines Deals steht", fügte Jochen Stanzl, Chefmarktanalyst der Consorsbank, hinzu. Dies spiegelte sich auch im weiter gestiegenen Ölpreis wider. Fondsmanager Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners, hob die starke Bedeutung der Ölpreisentwicklung für Asien hervor. "Der Preis für das hierzulande am meisten beachtete sofort verfügbare Brent-Öl ist bis auf 117 Dollar gestiegen, der Preis für in Asien gehandeltes und am Golf gefördertes Arabian Light Öl ist dagegen bis auf 148 Dollar geklettert", so Altmann. "Das zeigt, wie viel stärker Asien aktuell unter steigenden Ölpreisen leidet."