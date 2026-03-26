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    Zwei Tote in Abu Dhabi durch herabfallende Raketenteile

    Für Sie zusammengefasst
    • Zwei Tote durch herabfallende Raketentrümmer
    • Rakete abgefangen, Trümmer verletzten drei
    • Auch Golfstaaten beschossen, Drohnen und Geschosse
    Zwei Tote in Abu Dhabi durch herabfallende Raketenteile
    Foto: Siarhei - 356130783

    ABU DHABI (dpa-AFX) - In der emiratischen Hauptstadt Abu Dhabi sind zwei Menschen durch herabfallende Trümmerteile einer Rakete getötet worden. Wie das Medienbüro der Stadt mitteilte, wurde eine ballistische Rakete durch das Luftabwehrsystem abgefangen. Dabei seien die Trümmerteile abgefallen.

    Drei weitere Menschen seien bei dem Vorfall verletzt worden. Außerdem wurden den Angaben zufolge mehrere Autos beschädigt.

    Auch andere Golfstaaten meldeten erneuten Beschuss auf ihr Territorium. In Kuwait seien feindliche Drohnen abgefangen worden, teilte die staatliche Nachrichtenagentur Kuna mit. Das saudische Verteidigungsministerium berichtete, Geschosse in der östlichen Region zerstört und abgefangen zu haben.

    Seit Ausbruch des Iran-Kriegs stehen auch die Golfstaaten unter Beschuss. Der Iran feuert in Reaktion der israelisch-amerikanischen Angriffe in Richtung US-Interessen in der Region./arj/DP/zb






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