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    Aktien Frankfurt Eröffnung

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    Verluste - Krieg zwischen Drohung und Diplomatie

    Für Sie zusammengefasst
    • Ölpreis Brent wieder deutlich über 100 Dollar
    • Dax als Leitindex fiel rund 1 Prozent auf 22.737
    • US-Regierung droht Iran mit härteren Angriffen
    Aktien Frankfurt Eröffnung - Verluste - Krieg zwischen Drohung und Diplomatie
    Foto: Dimitry Anikin - unsplash

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Von der zaghaften Entspannung zur Wochenmitte ist am Donnerstag am europäischen Aktienmarkt kaum noch etwas zu spüren. Der Ölpreis der Nordseesorte Brent, der am Mittwochmorgen noch unter 100 Dollar gerutscht war, liegt wieder deutlich über dieser Marke. Während des Iran-Kriegs ist er der wichtigste Gradmesser für die Inflations- und Konjunktursorgen am Markt.

    Entsprechend ging es auch für den Dax wieder abwärts. Der deutsche Leitindex fiel um rund ein Prozent auf 22.737 Punkte. Damit bleibt er in der Spanne vom Montag, als er im Tagesverlauf bei widersprüchlicher Nachrichtenlage um spektakuläre 1.300 Punkte geschwankt war. Zunächst hatte er mit 21.863 Punkten das bisherige Kriegstief erreicht, bevor er sich zeitweise sprunghaft auf 23.178 Punkte erholte.

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    Aktuell pendelt der Nahost-Krieg weiter zwischen Drohkulisse und Diplomatie. Die US-Regierung hat dem Iran mit noch härteren Angriffen gedroht, sollte die Führung des Landes nicht nachgeben.

    "Wenn sie nicht begreifen, dass sie militärisch besiegt wurden und dies auch weiterhin sein werden, wird Präsident Trump dafür sorgen, dass sie härter getroffen werden als je zuvor", sagte Regierungssprecherin Karoline Leavitt. Zwar gebe es weiterhin "produktive" Gespräche auf diplomatischer Ebene. Aber trotz der Verhandlungen sei Trump bereit, die Hölle im Iran losbrechen zu lassen.

    Der MDax mit den mittelgroßen deutschen Werten kam am Donnerstag um 1,2 Prozent zurück auf 28.470 Punkte und der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx büßte 0,8 Prozent ein./ag/zb




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