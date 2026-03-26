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    2G Energy: Deutliche Beschleunigung zeichnet sich ab

    Im letzten Jahr hat 2G Energy nach Darstellung von SMC-Research den Umsatz um 6 Prozent gesteigert. Im laufenden Jahr dürfte das Wachstumstempo aus Sicht von SMC-Analyst Holger Steffen deutlich zunehmen, u.a. wegen anstehender Großaufträge für Rechenzentren, weshalb er seine Schätzungen und das Kursziel etwas angehoben hat.

    2G habe die ursprünglichen Ziele für 2025 im letzten Oktober wegen des Zusammenspiels mehrerer ungünstiger Faktoren etwas stutzen müssen, habe aber am Ende auch im Geschäftsjahr 2025 den Wachstumskurs mit einer Umsatzsteigerung um 6 Prozent auf 398 Mio. Euro fortsetzen können.

    Für das laufende Jahr zeichne sich eine deutliche Beschleunigung ab. Ein wichtiger Treiber sei die Lieferung von Anlagen für den Biogassektor, die nach der im letzten Jahr eingeführten umfangreichen Förderung in den nächsten Quartalen stark an Dynamik gewinnen werde. Eine andere zentrale Stütze seien Großaufträge für Rechenzentren, die sich nun auf der Zielgeraden befinden und bald gemeldet werden sollen. Das Management gehe daher weiterhin davon aus, dass im laufenden Jahr ein Umsatz zwischen 440 und 490 Mio. Euro sowie eine EBIT-Marge von 9 bis 11 Prozent erwirtschaftet werden könne.

    Die Analysten haben aufgrund der Zahlen, die ihre Erwartungen übertroffen haben, und der nun sehr konkreten Auftragsperspektiven im Rechenzentrumsgeschäft ihre Schätzungen etwas angehoben. Sie trauen dem Unternehmen im laufenden Jahr und in den Folgeperioden zweistellige Wachstumsraten und sukzessive Margenverbesserungen zu. Ihr Kursziel habe sich damit von 40,50 auf 42,00 Euro erhöht und biete ein attraktives Aufwärtspotenzial von 20 Prozent. Die Analysten bekräftigen ihre Einstufung mit „Buy“.

    (Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 26.03.2026 um 9:15 Uhr)

    Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/

    Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958

    Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde am 26.03.2026 um 8:21 Uhr fertiggestellt und am 26.03.2026 um 9:00 Uhr veröffentlicht.

     

    Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: https://www.smc-research.com/wp-content/uploads/2026/03/2026-03-26-SMC-Comment-2G_frei.pdf

     

    Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.

     

    Die 2G ENERGY Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,55 % und einem Kurs von 33,95EUR auf Tradegate (26. März 2026, 09:17 Uhr) gehandelt.


    Rating: Kauf
    Analyst: Holger Steffen
    Kursziel: 42,00 EUR


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