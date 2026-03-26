Wachstumsboom: Diese EU-Volkswirtschaft dreht gerade voll auf!

Die deutsche Wirtschaft lahmt angesichts der weltweit schwachen Industriekonjunktur. Trotz rekordhoher Investitionsausgaben droht der neuerliche Energiepreisschock das zarte Pflänzchen Hoffnung, das nach stärkeren Auftragseingängen aufkam, unter sich zu begraben. Auch in den USA verfinstern sich die Wachstumsaussichten angesichts des schwachen Arbeitsmarktes zunehmend .

Obenauf ist dagegen ausgerechnet die lange als Sorgenkind der Euro-Zone gehandelte spanische Wirtschaft. Die am Donnerstagvormittag veröffentlichten Daten für das vierte Quartal 2025 bestätigten mit einem Wachstum von 0,8 Prozent gegenüber dem Quartal zuvor den starken Kurs des Mittelmeeranrainers. Gegenüber dem Vorjahr legte das GPD sogar um 2,7 Prozent und damit um 0,1 Prozentpunkte mehr als erwartet zu.

Zum Vergleich: Die Wirtschaftsleistung Deutschlands legte im Schlussquartal um lediglich 0,3 Prozent gegenüber Q3 beziehungsweise um 0,4 Prozent im Jahresvergleich zu. Selbst die als wachstumsstarke US-Wirtschaft konnte Spanien hinter sich lassen. Die wuchs im vierten Quartal um 1,4 Prozent auf annualisierter Basis und verpasste damit die Erwartungen von 2,5 Prozent.

Hohe Binnennachfrage und Tourismus stützen Konjunktur

Als Wachstumstreiber entpuppte sich ein starker Anstieg der Binnennachfrage um 3,5 Prozent, während sich die spanische Wirtschaft der weltweit schwachen Industriekonjunktur ebenfalls nicht entziehen konnte und es zu einem Rückgang der Auslandsnachfrage von 0,8 Prozent gekommen ist. Der Inlandskonsum steuerte so zu einem Anstieg des GDP um 0,9 Prozent bei, während die Auslandsnachfrage für ein Minus von 0,1 Prozent sorgte, was zum Endergebnis von 0,8 Prozent führt.

Außerdem profitierte Spanien von mehr geleisteten Arbeitsstunden, die um 2,2 Prozent zulegten, einer höheren Beschäftigung (+2,8 Prozent), sowie einer starken Wertschöpfung im Baugewerbe (+2,2 Prozent). Auch Reallohnzuwächse trugen positiv zum Gesamtertrag bei.

Damit zeigte sich die spanische Wirtschaft im Schlussquartal resilient, was die Bedeutung einer dynamischen Inlandsnachfrage und höheren Konsumausgaben in einem Umfeld wachsender internationaler Handelshemmnisse unterstreicht. Darüber hinaus profitierte Spanien auch von anhaltend starken Buchungstrends. Die Zahl der internationalen Touristen näherte sich im vergangenen Jahr der Marke von 100 Millionen.

Anhaltend hohes Wachstum befeuert spanischen Aktienmarkt

Der spanische Leitindex IBEX 35 kann am Donnerstag von den übertroffenen Wachstumserwartungen nicht profitieren. Am Handelsplatz in Madrid geben die Kurse durchschnittlich um 1,2 Prozent nach. Damit rutscht die spanische Börse nach einem starken Auftakt gegenüber dem Jahreswechsel ins Minus. Gegenüber stand vor einem Jahr steht aber noch immer ein beeindruckendes Plus von 26,3 Prozent zu Buche. Das unterstreicht die Bedeutung der spanischen Wirtschaft als aktuelle Wachstumslokomotive der Euro-Zone.

Der gefragteste Wert im IBEX 35 war auf Jahressicht der Solarenergieanbieter Solaria mit einem Plus von knapp 227 Prozent. Auch Mineralölkonzern Repsol (+90 Prozent) und die Energieversorger Endesa (+44 Prozent) und Iberdrola (+31 Prozent) verzeichneten überdurchschnittliche Kurswertsteigerungen. Aus der Finanzbranche war Santander (+48 Prozent) gefragt.

Fazit: Neuordnung wirtschaftlicher Kräfteverhältnisse

Innerhalb Europas verändert sich das wirtschaftliche Machtverhältnis. Während die drei größten Volkswirtschaften der Euro-Zone Deutschland, Frankreich und Italien schwächeln, holen nach umfangreichen Strukturreformen ehemalige Sorgenkinder wie Griechenland und Spanien auf.

Dass wirtschaftliche Wiederbelebung nicht gleichbedeutend mit dem Einstampfen von sozialstaatlichen Leistungen sein muss, wie es aktuell in Deutschland gefordert wird, beweist vor allem Spanien. Hier tragen wachsende Reallöhne und ein starker Binnenkonsum zum Wachstum und damit auch zur Resilienz gegenüber internationalen Schocks bei.

Mit einem KGV von etwa 16 ist der spanische Aktienmarkt im internationalen Vergleich noch immer günstig bewertet, auch wenn der historische Mittelwert von 11 bis 12 inzwischen weit übertroffen ist. Bleibt das spanische Wirtschaftswachstum jedoch anhaltend hoch, könnte die noch bestehende Bewertungslücke geschlossen und spanische Basiswerte weiterhin gefragt bleiben.

So profitieren auch Sie vom spanischen Wachstumswunder

Anlegerinnen und Anleger, welche von dieser Dynamik profitieren wollen, können das beispielsweise mithilfe des Spanien-ETFs von Vermögensverwalter Amundi tun.

Der Amundi IBEX 35 (UCITS) ETF bildet den spanischen Leitindex IBEX 35 ab und verwaltet zu einer Gesamtkostenquote (TER) von 0,30 Prozent ein Vermögen von etwa 809 Millionen Euro. Ausschüttungen werden reinvestiert, die Replikationsmethode ist physisch.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion