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    clearvise: Strategiewechsel tut der Aktie gut

    clearvise hat sich im letzten Jahr strategisch neu ausgerichtet. Nachdem in den vergangenen Jahren vor allem der Ausbau des Portfolios im Mittelpunkt stand, rückt nun die Ertragsoptimierung der bestehenden Wind- und Solarparks stärker in den Fokus. Ziel ist es, aus dem vorhandenen Bestand höhere Mittelzuflüsse zu generieren und diese verstärkt an die Aktionäre weiterzugeben – ein Ansatz, der typisch für das YieldCo-Modell ist.

    Parallel dazu hat sich auch auf personeller Ebene einiges verändert. Große Teile des bisherigen Teams sind zum Großaktionär Tion Renewables gewechselt, der die operative Betreuung der Anlagen inzwischen über einen Servicevertrag übernommen hat. Zudem wurde der Vorstand neu aufgestellt: Anfang Februar hat Bernhard Gierke die Führung übernommen, nachdem Petra Leue-Bahns ausgeschieden ist.

    Die Stoßrichtung ist klar formuliert. Bereits im vergangenen Herbst hatte das Unternehmen in Aussicht gestellt, die Ausschüttungen perspektivisch deutlich auszuweiten. Ausgehend von einer geplanten Dividende von 5 Cent je Aktie für das letzte Geschäftsjahr erscheint bei planmäßigem Verlauf bis zum Ende des Jahrzehnts eine Verdopplung möglich, langfristig sogar eine noch stärkere Steigerung auf bis zu 15 Cent.

    An der Börse spiegelt sich diese Neuausrichtung zunehmend wider. Nach einer längeren Schwächephase hat sich der Kurs zuletzt gefestigt und bewegt sich seit einiger Zeit in ruhigeren Bahnen. Auffällig ist zudem, dass jüngste Marktrückgänge kaum noch auf die Aktie durchgeschlagen haben – ein Hinweis darauf, dass der Verkaufsdruck spürbar nachgelassen hat.

    (aktien-globlal.de, erstellt 26.03.26, 9:18 Uhr, veröffentlicht 26.03.26, 9:23 Uhr, bitte beachten Sie unseren Disclaimer zu potenziellen Interessenkonflikten: https://www.aktien-global.de/impressum/).

    Die clearvise Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 1,380EUR auf Tradegate (26. März 2026, 09:10 Uhr) gehandelt.



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