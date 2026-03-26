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    ANALYSE-FLASH

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    JPMorgan belässt Delivery Hero auf 'Overweight' - Ziel 28 Euro

    Für Sie zusammengefasst
    • JPMorgan belässt Delivery Hero auf Overweight 28€
    • Marcus Diebel lobt starken Free Cashflow im Bericht
    • Moniert Ausblick auf Ebitda schwächer als erwartet
    ANALYSE-FLASH - JPMorgan belässt Delivery Hero auf 'Overweight' - Ziel 28 Euro
    Foto: Paul Zinken - dpa-Zentralbild/dpa

    NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Delivery Hero nach endgültigen Jahreszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 28 Euro belassen. Analyst Marcus Diebel lobte in einer am Donnerstag vorliegenden Ersteinschätzung den starken Free Cashflow. Er monierte aber den Ausblick auf den operativen Gewinn (Ebitda), der etwas schwächer als erwartet sei./rob/tih/ck

    Veröffentlichung der Original-Studie: 26.03.2026 / 07:56 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.03.2026 / 07:56 / GMT

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    ISIN:DE000A2E4K43WKN:A2E4K4

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Delivery Hero Aktie

    Die Delivery Hero Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,79 % und einem Kurs von 15,77 auf Tradegate (26. März 2026, 09:29 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Delivery Hero Aktie um -0,59 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -18,18 %.

    Die Marktkapitalisierung von Delivery Hero bezifferte sich zuletzt auf 4,73 Mrd..

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 31,43EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 28,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 36,00EUR was eine Bandbreite von +76,71 %/+127,20 % bedeutet.


    Rating: Overweight
    Analyst: JPMorgan
    Kursziel: 28 Euro

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 28,00, was eine Steigerung von +77,05% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
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