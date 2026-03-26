ANALYSE-FLASH
JPMorgan belässt Delivery Hero auf 'Overweight' - Ziel 28 Euro
- JPMorgan belässt Delivery Hero auf Overweight 28€
- Marcus Diebel lobt starken Free Cashflow im Bericht
- Moniert Ausblick auf Ebitda schwächer als erwartet
NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Delivery Hero nach endgültigen Jahreszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 28 Euro belassen. Analyst Marcus Diebel lobte in einer am Donnerstag vorliegenden Ersteinschätzung den starken Free Cashflow. Er monierte aber den Ausblick auf den operativen Gewinn (Ebitda), der etwas schwächer als erwartet sei./rob/tih/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.03.2026 / 07:56 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.03.2026 / 07:56 / GMT
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Delivery Hero Aktie
Die Delivery Hero Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,79 % und einem Kurs von 15,77 auf Tradegate (26. März 2026, 09:29 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Delivery Hero Aktie um -0,59 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -18,18 %.
Die Marktkapitalisierung von Delivery Hero bezifferte sich zuletzt auf 4,73 Mrd..
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 31,43EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 28,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 36,00EUR was eine Bandbreite von +76,71 %/+127,20 % bedeutet.
Analyst: JPMorgan
Kursziel: 28 Euro
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Community Beiträge zu Delivery Hero - A2E4K4 - DE000A2E4K43
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Unglaublich detailliert und knallhart recherchiert! Bitte weiter so. :)