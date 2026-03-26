KSB Vz. Aktie schmiert ab - 26.03.2026

Die KSB Vz. Aktie notiert aktuell bei 1.035,00€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -13,39 % nachgegeben, was einem Verlust von -160,00 € entspricht. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,80 %, geht es heute bei der KSB Vz. Aktie nach unten. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

KSB Vz. ist ein global führender Anbieter von Pumpen und Armaturen, bekannt für Qualität und Innovation, mit starker Marktstellung und Konkurrenz von Grundfos und Sulzer.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von KSB Vz. in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +27,14 % bestehen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die KSB Vz. Aktie damit um -2,06 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +9,95 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei KSB Vz. auf +24,74 %.

Der SDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -1,25 % geändert.

KSB Vz. Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -2,06 % 1 Monat +9,95 % 3 Monate +27,14 % 1 Jahr +45,17 %

Informationen zur KSB Vz. Aktie

Es gibt 865 Tsd. KSB Vz. Aktien. Damit ist das Unternehmen 929,57 Mio.EUR € wert.

In 2025, KSB broke new ground, surpassing €3 billion in orders and sales while boosting profitability, regional momentum and shareholder returns.

Trotz Gegenwind durch Währungseffekte und Transformationskosten setzt KSB 2025 mit Rekordumsatz, solider Rendite und hohen Investitionen ein starkes Zeichen.

EQS-News: KSB SE & Co. KGaA / Key word(s): Annual Report 2025 Figures: KSB Outperforms Previous Year 26.03.2026 / 08:39 CET/CEST The issuer is solely responsible for the content of this announcement. 2025 Financial Year 2025 Figures: KSB …

So schlagen sich die Wettbewerber von KSB Vz.

Sulzer, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,50 %. Xylem notiert heute unverändert, mit 0,00 %.

KSB Vz. Aktie jetzt kaufen?

Ob die KSB Vz. Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur KSB Vz. Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.