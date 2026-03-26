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    Neuer Mega-Standort

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    BASF wettet Milliarden auf China – geht diese Rechnung jetzt auf?

    BASF eröffnet in China seinen neuen Verbundstandort und investiert Milliarden in einen politisch heiklen Markt. Geht die Wette auf langfristiges Wachstum auf oder wird genau das jetzt zum Risiko?

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    Neuer Mega-Standort - BASF wettet Milliarden auf China – geht diese Rechnung jetzt auf?
    Foto: BASF SE

    BASF hat nach sechs Jahren Bauzeit seinen neuen Verbundstandort in China eröffnet und setzt damit ein starkes Signal für den Ausbau des Geschäfts in der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt. Mit dem Komplex in Zhanjiang will der Chemiekonzern seine bislang vergleichsweise schwache Position im chinesischen Markt deutlich stärken.

    Im neuen Produktionskomplex greifen Anlagen, Energieflüsse und Logistik ineinander. Nebenprodukte aus einer Fabrik können direkt als Rohstoffe in anderen Anlagen genutzt werden. Das soll Ressourcen sparen und Abfälle reduzieren.

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    Ein Projekt von besonderer Bedeutung

    Der Standort gilt als größte Einzelinvestition in der Unternehmensgeschichte. Bis zur vollständigen Fertigstellung im Jahr 2028 sollen rund neun Milliarden Euro investiert werden. 

    Der Hintergrund ist klar. China steht für rund die Hälfte des weltweiten Chemikalienmarkts. BASF erzielt dort bislang aber nur rund 14 Prozent des Konzernumsatzes. Stephan Kothrade, im Vorstand für Asien zuständig, sagte Reuters, BASF müsse diese "absolute Unterrepräsentation" Chinas im weltweiten Werksnetz überwinden. Dank des Projekts in Zhanjiang soll China bis 2030 rund ein Fünftel des Konzernumsatzes ausmachen. Kothrade machte zugleich deutlich:

    "Wir bauen eine solche Anlage, damit sie 40, 50 Jahre oder länger hält."

    Der neue Komplex soll vollständig mit Strom aus erneuerbaren Energien betrieben werden und Petrochemikalien sowie wichtige industrielle Vorprodukte herstellen.

    Start erfolgt allerdings in einem schwierigen Umfeld

    BASF hatte erst im vergangenen Monat gewarnt, dass sich das weltweite Wachstum im verarbeitenden Gewerbe 2026 wegen geopolitischer Spannungen deutlich abschwächen dürfte. Für 2025 meldete der Konzern zudem einen Rückgang des Betriebsgewinns um fast zehn Prozent.

    Kothrade räumte ein, dass ein besseres Verhältnis von Angebot und Nachfrage zum Start des Hochlaufs günstiger gewesen wäre. "Natürlich hätten wir es vorgezogen, wenn Angebot und Nachfrage zum Zeitpunkt der Hochlaufphase besser im Gleichgewicht gestanden hätten", sagte er. Deshalb werde die Produktion am neuen Standort langsamer wachsen als ursprünglich erhofft.

    Gleichzeitig sieht BASF Wettbewerbsvorteile. Kothrade betonte, dass der Konzern auch auf dem aktuellen Preisniveau konkurrenzfähig bleiben könne, während viele Anlagen von Wettbewerbern stillstünden oder nicht voll ausgelastet seien. An seinem Ziel hält BASF fest. Der Standort in Zhanjiang soll bis 2030 einen Gewinn von 1,0 bis 1,2 Milliarden Euro erwirtschaften.

    Nach Unternehmensangaben hat auch der Krieg der Vereinigten Staaten und Israels im Iran die China-Pläne bislang nicht verändert. BASF verwies aber auf ein weiter sehr volatiles Umfeld. Die finanziellen Folgen des Konflikts seien noch nicht vollständig absehbar.

    Politisch bleibt das Projekt sensibel

    In Berlin wird seit Jahren darüber diskutiert, ob die deutsche Wirtschaft mit ihrem Engagement in China zu abhängig wird. Auch deshalb steht die Expansion von BASF in Zhanjiang besonders im Fokus. Kothrade versuchte zudem, Sorgen vor einer möglichen Eskalation im Streit um Taiwan zu dämpfen.

    "Das wäre eine Situation, in der es auf allen Seiten nur Verlierer gäbe. Niemand würde davon profitieren."

    Seit Jahresbeginn zeigt sich die DAX-Aktie weitgehend volatil, steht aber mit einem guten Plus da.

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    Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion


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    Verfasst vonRedakteurNicolas Ebert
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