Wirtschaft
Dax startet im Minus - Trumps Ultimatum im Blick
Foto: Anzeigetafel in der Frankfurter BÃ¶rse, via dts Nachrichtenagentur
Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Dax ist am Donnerstagmorgen mit Verlusten in den Handelstag gestartet. Gegen 9:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 22.710 Punkten berechnet, und damit 1,1 Prozent unter dem Schlussniveau vom Vortag. An der Spitze der Kursliste rangierten Brenntag, Henkel und Heidelberg Materials, am Ende Siemens Energy, die Porsche-Holding und Vonovia.
"Die Anleger zÃ¤hlen heute erneut die Stunden bis zum Ablauf des Ultimatums des US-PrÃ¤sidenten", sagte Jochen Stanzl, Chefmarktanalyst der Consorsbank. Niemand kÃ¶nne derzeit mit Zuversicht sagen, wie gut die Verhandlungen laufen oder wie es um die Wahrscheinlichkeit eines Deals stehe. "Wo Unsicherheit herrscht, sind fallende Kurse an der BÃ¶rse oft nicht weit."
"Die Anleger zÃ¤hlen heute erneut die Stunden bis zum Ablauf des Ultimatums des US-PrÃ¤sidenten", sagte Jochen Stanzl, Chefmarktanalyst der Consorsbank. Niemand kÃ¶nne derzeit mit Zuversicht sagen, wie gut die Verhandlungen laufen oder wie es um die Wahrscheinlichkeit eines Deals stehe. "Wo Unsicherheit herrscht, sind fallende Kurse an der BÃ¶rse oft nicht weit."
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"MÃ¶glicherweise wird die US-Regierung das Ultimatum noch einmal verlÃ¤ngern, um diplomatische GesprÃ¤che mit dem Iran am Wochenende zu ermÃ¶glichen", so Stanzl weiter. "Seit Kriegsbeginn beobachten wir jedoch ein klares Muster im Verhalten der Anleger: Unter der Woche wird gekauft, an Freitagen und Montagen wird verkauft." Dieses Muster kÃ¶nnte sich erneut zeigen. "Es ist erneut eher unwahrscheinlich, dass noch vor dem Wochenende grÃ¶ÃŸere Positionen aufgebaut werden."
Die europÃ¤ische GemeinschaftswÃ¤hrung war am Donnerstagmorgen etwas schwÃ¤cher: Ein Euro kostete 1,1549 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend fÃ¼r 0,8659 Euro zu haben.
Der Ã–lpreis stieg unterdessen wieder: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 9 Uhr deutscher Zeit 104,80 US-Dollar; das waren 2,5 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.
Die europÃ¤ische GemeinschaftswÃ¤hrung war am Donnerstagmorgen etwas schwÃ¤cher: Ein Euro kostete 1,1549 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend fÃ¼r 0,8659 Euro zu haben.
Der Ã–lpreis stieg unterdessen wieder: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 9 Uhr deutscher Zeit 104,80 US-Dollar; das waren 2,5 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.
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BÃ¶rsenBot schrieb 14.09.25, 08:00
Am 10.09.2025 hat Dominik de Daniel (Aufsichtsrat Brenntag) 6.000 Aktien, zu einem Kurs von 50,86 EUR gekauft.mitdiskutieren Â»
Am 10.09.2025 hat Dominik de Daniel (Aufsichtsrat Brenntag) 6.000 Aktien, zu einem Kurs von 1,300000 EUR verkauft.
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Quelle: Brenntag Insidertrades
Am 10.09.2025 hat Dominik de Daniel (Aufsichtsrat Brenntag) 6.000 Aktien, zu einem Kurs von 1,300000 EUR verkauft.
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kinghades schrieb 14.05.25, 10:27
Das jetzt mit knapp 6 Euro im Plus istmitdiskutieren Â»
BÃ¶rsenBot schrieb 13.04.25, 08:00
Am 09.04.2025 hat Wijnand Donkers (Aufsichtsrat Brenntag) 1.024 Aktien, zu einem Kurs von 53,35 EUR gekauft.mitdiskutieren Â»
Am 09.04.2025 hat Wijnand Donkers (Aufsichtsrat Brenntag) 91 Aktien, zu einem Kurs von 53,28 EUR gekauft.
Am 09.04.2025 hat Wijnand Donkers (Aufsichtsrat Brenntag) 486 Aktien, zu einem Kurs von 53,48 EUR gekauft.
Am 09.04.2025 hat Wijnand Donkers (Aufsichtsrat Brenntag) 4.031 Aktien, zu einem Kurs von 53,39 EUR gekauft.
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Quelle: Brenntag Insidertrades
Am 09.04.2025 hat Wijnand Donkers (Aufsichtsrat Brenntag) 91 Aktien, zu einem Kurs von 53,28 EUR gekauft.
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Am 09.04.2025 hat Wijnand Donkers (Aufsichtsrat Brenntag) 4.031 Aktien, zu einem Kurs von 53,39 EUR gekauft.
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