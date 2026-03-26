Dax startet im Minus - Trumps Ultimatum im Blick

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Dax ist am Donnerstagmorgen mit Verlusten in den Handelstag gestartet. Gegen 9:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 22.710 Punkten berechnet, und damit 1,1 Prozent unter dem Schlussniveau vom Vortag. An der Spitze der Kursliste rangierten Brenntag, Henkel und Heidelberg Materials, am Ende Siemens Energy, die Porsche-Holding und Vonovia.



"Die Anleger zÃ¤hlen heute erneut die Stunden bis zum Ablauf des Ultimatums des US-PrÃ¤sidenten", sagte Jochen Stanzl, Chefmarktanalyst der Consorsbank. Niemand kÃ¶nne derzeit mit Zuversicht sagen, wie gut die Verhandlungen laufen oder wie es um die Wahrscheinlichkeit eines Deals stehe. "Wo Unsicherheit herrscht, sind fallende Kurse an der BÃ¶rse oft nicht weit."





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