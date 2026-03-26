Iran-Krieg treibt Hapag-Lloyd Richtung Verlust – Dividende brutal gekürzt

Die Zahlen für 2026 spiegeln die dramatische Lage wider: Hapag-Lloyd erwartet ein EBIT zwischen minus 1,3 und plus 0,4 Milliarden Euro – ein operatives Minus ist damit ausdrücklich nicht ausgeschlossen. "Zu Beginn des Jahres 2026 haben ungünstige Wetterbedingungen unsere Geschäftsentwicklung belastet. Außerdem führt der Konflikt im Nahen Osten nun zu erheblichen Störungen in unserem Netzwerk sowie zu einem deutlichen Anstieg der operativen Kosten", sagte Habben Jansen bei der Vorlage der Jahreszahlen. Die Prognose bleibe wegen volatiler Frachtraten und des anhaltenden Konflikts mit erheblichen Unsicherheiten behaftet.

Der Iran-Krieg trifft Deutschlands größte Containerreederei ins Mark. Hapag-Lloyd warnt vor wöchentlichen Mehrkosten von 40 bis 50 Millionen US-Dollar durch die Krise in der Straße von Hormus – verursacht durch höhere Treibstoffkosten, gestiegene Versicherungsprämien und Lagergebühren. CEO Rolf Habben Jansen machte deutlich, dass die Reederei einen solchen Betrag "nicht einfach so wegstecken kann" – und dass diese Kosten voraussichtlich an die Kunden weitergegeben werden. Derzeit sitzen sechs Schiffe der Reederei mit 150 Mitarbeitern an Bord im Persischen Golf fest, ohne Aussicht auf schnelle Lösung.

Dabei lief 2025 noch vergleichsweise solide: Der Umsatz im Liniensegment stieg auf 20,6 Milliarden US-Dollar, die Transportmenge wuchs um acht Prozent auf 13,5 Millionen Standardcontainer – gestützt durch das neue Gemini-Netzwerk mit der dänischen Reederei Maersk, das eine Fahrplantreue von 90 Prozent erreichte.

Doch das Konzernergebnis brach auf 924 Millionen Euro ein – nach knapp 2,4 Milliarden Euro im Vorjahr. Das EBIT sank um 63 Prozent auf 950 Millionen Euro, belastet durch niedrigere Frachtraten, Hafenüberlastungen, neue Zollpolitiken und operative Störungen im Roten Meer. Erste Kosteneinsparungen aus dem Gemini-Netzwerk griffen zwar im zweiten Halbjahr 2025 – die volle Wirkung soll jedoch erst 2026 einsetzen, ausgerechnet in dem Jahr, in dem der Nahost-Konflikt die Kosten explodieren lässt.

Für die Aktionäre – darunter die Stadt Hamburg sowie die Staatsfonds von Katar und Saudi-Arabien – bedeutet das erneut eine drastisch niedrigere Dividende: Statt 8,20 Euro im Vorjahr sollen für 2025 nur noch 3,00 Euro je Aktie ausgeschüttet werden. Habben Jansen setzt auf weiteres Sparen, wachsende Synergien aus dem Gemini-Netzwerk und den geplanten Zusammenschluss mit der israelischen Reederei ZIM. Doch der Gegenwind aus dem Nahen Osten bleibt vorerst das alles bestimmende Thema.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion

Die Hapag-Lloyd Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,67 % und einem Kurs von 140,2EUR auf Tradegate (26. März 2026, 09:35 Uhr) gehandelt.



