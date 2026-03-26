H&M startet enttäuschend ins neue Geschäftsjahr - Aktie gibt deutlich nach
- Umsatz im ersten Quartal um gut zehn Prozent gesunken
- Operativer Gewinn stieg um gut ein Viertel auf 1,5 Mrd
- H&M unter Druck durch Währungseffekte und Shein
STOCKHOLM (dpa-AFX) - Der Modehändler H&M hat zum Jahresstart schlechtere Geschäfte gemacht. Im ersten Geschäftsquartal (bis Ende Februar) ging der Umsatz um gut zehn Prozent auf 49,6 Milliarden schwedische Kronen (rund 4,6 Mrd Euro) zurück, wie das Unternehmen am Donnerstag in Stockholm mitteilte. Analysten hatten einen weniger starken Rückgang erwartet. H&M leidet unter dem schwachen Konsumklima und bekommt obendrein deutliche negative Währungseffekte zu spüren. Die Aktie des Unternehmens sackte im frühen Handel um bis zu sechs Prozent ab.
Beim operativen Gewinn schnitt H&M vor allem dank Kosteneinsparungen aber überraschend gut ab - hier stand im ersten Geschäftsquartal ein Plus von gut einem Viertel auf rund 1,5 Milliarden Kronen zu Buche. Das übertraf die Schätzungen von Analysten merklich. Der Modehändler setzt bereits seit geraumer Zeit auf steigende Profitabilität, unter anderem durch den Abbau von Lagerbeständen und weniger Rabattaktionen.
Der Start ins zweite Geschäftsquartal macht derweil etwas Mut: Der Umsatz dürfte im März verglichen mit dem Vorjahresmonat um ein Prozent in lokalen Währungen steigen, hieß es weiter. H&M steht auf dem weltweiten Kleidungsmarkt allerdings unter erheblichem Druck. Zum einen sind Billiganbieter wie Shein und Primark eine harte Konkurrenz, zum anderen hat sich der Zara-Eigentümer Inditex zuletzt als widerstandsfähiger erwiesen./niw/zb/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Inditex Aktie
Die Inditex Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,82 % und einem Kurs von 15,21 auf Tradegate (26. März 2026, 09:39 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Inditex Aktie um -2,11 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -12,37 %.
Die Marktkapitalisierung von Inditex bezifferte sich zuletzt auf 155,89 Mrd..
Inditex zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,6500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,2500 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 59,50EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 55,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 67,00EUR was eine Bandbreite von +9,96 %/+33,95 % bedeutet.