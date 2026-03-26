ANALYSE-FLASH
Jefferies belässt Aixtron auf 'Buy' - Ziel 36,50 Euro
- Jefferies belässt Aixtron auf Buy bei 36,50 Euro
- Neues Werk in Malaysia angekündigt und geplant
- Kapazitätserweiterung spiegelt Vertrauen in Asien
NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Aixtron auf "Buy" mit einem Kursziel von 36,50 Euro belassen. Om Bakhda kommentierte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie den Bau eines neuen Werkes in Malaysia. Der Kapazitätsausbau spiegele deutlich das Vertrauen wider, dass die Nachfrage in den kommenden Jahren stark steigen werde - insbesondere von asiatischen Kunden des Chipindustrie-Ausrüsters. Er habe eine Kapazitätserweiterung zuvor schon als möglichen Kurstreiber angedeutet gehabt./rob/tih/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.03.2026 / 03:39 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.03.2026 / 03:39 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur AIXTRON Aktie
Die AIXTRON Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,60 % und einem Kurs von 35,28 auf Tradegate (26. März 2026, 09:39 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der AIXTRON Aktie um +8,47 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +50,52 %.
Die Marktkapitalisierung von AIXTRON bezifferte sich zuletzt auf 4,00 Mrd..
AIXTRON zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,4400 %.
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 35,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 28,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 36,00EUR was eine Bandbreite von -20,48 %/+2,24 % bedeutet.
Analyst:
Kursziel: 36,50 Euro
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Finanzdaten für 2026 unverändert // EUR 40 Mio. Investitionsausgaben für das neue Werk
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