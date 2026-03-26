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    ANALYSE-FLASH

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    Jefferies belässt Aixtron auf 'Buy' - Ziel 36,50 Euro

    Für Sie zusammengefasst
    • Jefferies belässt Aixtron auf Buy bei 36,50 Euro
    • Neues Werk in Malaysia angekündigt und geplant
    • Kapazitätserweiterung spiegelt Vertrauen in Asien
    ANALYSE-FLASH - Jefferies belässt Aixtron auf 'Buy' - Ziel 36,50 Euro
    Foto: AIXTRON

    NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Aixtron auf "Buy" mit einem Kursziel von 36,50 Euro belassen. Om Bakhda kommentierte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie den Bau eines neuen Werkes in Malaysia. Der Kapazitätsausbau spiegele deutlich das Vertrauen wider, dass die Nachfrage in den kommenden Jahren stark steigen werde - insbesondere von asiatischen Kunden des Chipindustrie-Ausrüsters. Er habe eine Kapazitätserweiterung zuvor schon als möglichen Kurstreiber angedeutet gehabt./rob/tih/ck

    Veröffentlichung der Original-Studie: 26.03.2026 / 03:39 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.03.2026 / 03:39 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur AIXTRON Aktie

    Die AIXTRON Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,60 % und einem Kurs von 35,28 auf Tradegate (26. März 2026, 09:39 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der AIXTRON Aktie um +8,47 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +50,52 %.

    Die Marktkapitalisierung von AIXTRON bezifferte sich zuletzt auf 4,00 Mrd..

    AIXTRON zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,4400 %.

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 35,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 28,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 36,00EUR was eine Bandbreite von -20,48 %/+2,24 % bedeutet.


    Rating: Buy
    Analyst:
    Kursziel: 36,50 Euro

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 36,50, was eine Steigerung von +3,31% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
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    Community Beiträge zu AIXTRON - A0WMPJ - DE000A0WMPJ6

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über AIXTRON. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die starke Kursrallye der Aixtron-Aktie: Kurs YTD mehr als verdoppelt, Marke 35 € durchbrochen, manche sehen 40 €. Als Treiber werden hohe Nachfrage nach Indiumphosphid‑Lasern, Ausbau von GaN‑/SiC‑Foundries (z. B. Samsung, Infineon, ams‑OSRAM) und Auftragssignale genannt; demgegenüber steht Skepsis wegen Photonics‑Hype und dass CC‑Aussagen den Anstieg nicht vollständig stützen. Zudem sank eine Short‑Position (PDT) unter die Meldegrenze.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber AIXTRON eingestellt.

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