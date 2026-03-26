Jefferies belässt Aixtron auf 'Buy' - Ziel 36,50 Euro

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur AIXTRON Aktie

Die AIXTRON Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,60 % und einem Kurs von 35,28 auf Tradegate (26. März 2026, 09:39 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der AIXTRON Aktie um +8,47 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +50,52 %.

Die Marktkapitalisierung von AIXTRON bezifferte sich zuletzt auf 4,00 Mrd..

AIXTRON zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,4400 %.

Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 35,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 28,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 36,00EUR was eine Bandbreite von -20,48 %/+2,24 % bedeutet.