Kontron Aktie mit Kurssturz - 26.03.2026

Einen schwachen Börsentag erlebt die Kontron Aktie. Sie fällt um -12,82 % auf 18,360€. Nach dem gestrigen Anstieg von +7,56 %, geht es heute bei der Kontron Aktie nach unten. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

Kontron ist ein globaler Anbieter von IoT- und Embedded-Computing-Lösungen, spezialisiert auf Industrieautomation, Transport, Kommunikation und Medizintechnik. Das Unternehmen konkurriert mit Advantech, Siemens und Eurotech und zeichnet sich durch maßgeschneiderte Lösungen und starke Innovationskraft aus.

Mit diesem erneuten Kursverlust setzt sich der negative Trend der vergangenen Monate fort. In den letzten drei Monaten mussten Kontron Aktionäre einen Verlust von -11,73 % hinnehmen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -6,10 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -13,33 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Kontron einen Rückgang von -12,73 %.

Kontron Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -6,10 % 1 Monat -13,33 % 3 Monate -11,73 % 1 Jahr -20,49 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Kontron Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Kontron-Aktie: Die Diskussion fokussiert Kursentwicklung, Bewertung und fundamentale/technische Signale. Befürworter sehen eine exzellente Einstiegschance dank hoher Profitabilität, Dividende (ca. 3%) und angekündigtem Aktienrückkauf; der Trend soll positiv sein. Kritiker nennen 2026-Prognosen (Umsatz +8%, EBITDA knapp), ARK-/ARP-Effekte und Restrukturierungskosten, die Kursreaktion belasten, trotz starkem Cashflow und Auftragsbestand.

Informationen zur Kontron Aktie

Es gibt 64 Mio. Kontron Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,16 Mrd. € wert.

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Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Honeywell International, Emerson Electric und Co.

Honeywell International, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,71 %. Emerson Electric notiert im Minus, mit -0,95 %. Rockwell Automation notiert im Minus, mit -0,10 %. Schneider Electric verliert -1,38 % Siemens notiert im Minus, mit -0,90 %.

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Ob die Kontron Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Kontron Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.