Jenoptik nach Zahlen freundlich: Aussichtsreiche (Turbo)-Calls

Obwohl der Umsatz im Vorjahr gesunken ist, konnte die Profitabilität des Konzerns bestätigt werden und der Free Cashflow signifikant gesteigert werden. Zudem wurde die Dividende von 0,38 auf 0,40 Euro erhöht und ein profitables Wachstum für 2026 in Aussicht gestellt. Wer der Aktie trotz des unsicheren Marktumfeldes in den nächsten Wochen den Sprung auf die Marke von 31 Euro zutraut, könnte nun eine Investition in Long-Hebelprodukte ins Auge fassen.

Die Aktie des im TecDAX und MDAX gelisteten Konzerns mit dem Hauptaugenmerk auf optischen Technologien (Photonik), wie beispielsweise der Halbleiter-, der Automobil-, aber auch der Medizintechnik angewendet werden, Jenoptik (ISIN: DE000A2NB601), konnte ihren Wert seit ihrem 12-Monatstief vom 8.4.25 bei 14,36 Euro bis zum 5.3.26, als die bei 29,84 Euro ein neues 12-Monatshoch erreichte, mehr als verdoppeln. Danach gab der Aktienkurs bis zum 23.3.26 wieder auf bis zu 22,86 Euro nach, um im Rahmen der Veröffentlichung der Vorjahreszahlen auf das aktuelle Niveau bei 28,70 Euro zuzulegen.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 28 Euro

Der HSBC-Call-Optionsschein auf die Jenoptik-Aktie mit Basispreis bei 28 Euro, Bewertungstag 17.6.26, BV 0,1, ISIN: DE000HS96W67, wurde beim Aktienkurs von 28,70 Euro mit 0,31 – 0,33 Euro gehandelt.

Kann die Jenoptik-Aktie in spätestens einem Monat wieder auf 31 Euro zulegen, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 0,43 Euro (+30 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 24,75 Euro

Der Morgan Stanley-Open End Turbo-Call auf die Jenoptik-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 24,75 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000MN66WP6, wurde beim Aktienkurs von 28,70 Euro mit 0,45 – 0,46 Euro taxiert.

Bei einem Kursanstieg der Jenoptik-Aktie auf 31 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls – sofern der Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt – auf 0,62 Euro (+35 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 22,811 Euro

Der SG-Open End Turbo-Call auf die Jenoptik-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 22,811 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000FC48654, wurde beim Aktienkurs von 28,70 Euro mit 0,63 – 0,64 Euro quotiert.

Bei einem Kursanstieg der Jenoptik-Aktie auf 31 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls bei 0,81 Euro (+27 Prozent) befinden.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Jenoptik-Aktien oder von Hebelprodukten auf Jenoptik-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.