Rheinmetall Aktie heute im Minus - 26.03.2026

Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die Rheinmetall Aktie. Mit einer Performance von -3,02 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,92 %, geht es heute bei der Rheinmetall Aktie nach unten. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

Rheinmetall ist ein führender Anbieter von Verteidigungs- und Automobiltechnologien, spezialisiert auf militärische Systeme und Automobilkomponenten. Das Unternehmen bietet gepanzerte Fahrzeuge, Waffen, Munition und Automobilteile. Es ist ein bedeutender Akteur im europäischen Verteidigungssektor. Hauptkonkurrenten sind BAE Systems und Bosch. Rheinmetall besticht durch Innovationskraft und duale Marktpräsenz.

Mit dem heutigen Kursrückgang setzt sich der Abwärtstrend der letzten Monate fort. Aktionäre von Rheinmetall mussten in den letzten drei Monaten Verluste von -2,33 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Rheinmetall Aktie damit um -6,90 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -11,31 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Rheinmetall auf -4,67 %.

Rheinmetall Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -6,90 % 1 Monat -11,31 % 3 Monate -2,33 % 1 Jahr +12,88 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Rheinmetall Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Rheinmetall: Im Fokus stehen Kursentwicklung, Bewertung und Fundamentaldaten. Es wird diskutiert, ob die hohen Margen im klassischen Waffengeschäft langfristig durch Neues in Satellitentechnik, Drohnen und integrierten Systemen kompensiert werden können und welche Auswirkungen das auf Kennzahlen und Kurs hat. Zudem werden Zeitrahmen und Risikofaktoren thematisiert.

Informationen zur Rheinmetall Aktie

Es gibt 46 Mio. Rheinmetall Aktien. Damit ist das Unternehmen 66,34 Mrd. € wert.

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So schlagen sich die Wettbewerber von Rheinmetall

BAE Systems, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,41 %. Thales notiert im Minus, mit -1,88 %. General Dynamics notiert im Minus, mit -0,43 %. Lockheed Martin verliert -0,52 %

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Ob die Rheinmetall Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Rheinmetall Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.