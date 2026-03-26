Deutz Aktie fällt deutlich: Risiken im Fokus - 26.03.2026

Die negative Tendenz der letzten Tage geht weiter. Mit einer Performance von -9,50 % verliert die Deutz Aktie an diesem Handelstag deutlich. Damit wird die negative Tendenz der letzten Tage bestätigt. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,56 %, geht es heute bei der Deutz Aktie nach unten. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

Deutz AG ist ein führender Hersteller von Antriebssystemen für Off-Highway-Anwendungen, bekannt für innovative und umweltfreundliche Technologien. Hauptprodukte sind Diesel- und Gasmotoren sowie elektrische Antriebe. Deutz ist ein etablierter Marktteilnehmer mit Konkurrenten wie Cummins und Caterpillar. Das Unternehmen punktet mit maßgeschneiderten Lösungen und Zuverlässigkeit.

Der Kursrückgang heute setzt den negativen Trend der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten mussten die Aktionäre von Deutz Verluste von -1,92 % hinnehmen.

Allein seit letzter Woche ist die Deutz Aktie damit um -13,78 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -31,65 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Deutz -3,81 % verloren.

Deutz Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -13,78 % 1 Monat -31,65 % 3 Monate -1,92 % 1 Jahr +22,02 %

Informationen zur Deutz Aktie

Es gibt 153 Mio. Deutz Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,25 Mrd. € wert.

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So schlagen sich die Wettbewerber von Deutz

Caterpillar, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,48 %. Volvo Registered (B) notiert im Minus, mit -0,71 %. CNH Industrial notiert im Plus, mit +0,31 %.

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Ob die Deutz Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Deutz Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.