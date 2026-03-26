Bechtle Aktie leidet unter Verkäufen - 26.03.2026

Mit einer Performance von -4,13 % musste die Bechtle Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Nach dem gestrigen Anstieg von +5,00 %, geht es heute bei der Bechtle Aktie nach unten. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

Bechtle ist ein führender europäischer IT-Dienstleister, der Unternehmen bei der Digitalisierung unterstützt. Das Unternehmen bietet IT-Infrastruktur, Softwarelösungen, Managed Services und Cloud-Dienste an. Bechtle ist einer der größten IT-Anbieter in Europa, mit Konkurrenten wie Computacenter und Cancom. Ein Alleinstellungsmerkmal ist das breite Produktportfolio und das starke Partnernetzwerk.

Der Kursverfall heute setzt den Abwärtstrend fort, der sich in den letzten Monaten bei Bechtle abgezeichnet hat. Insgesamt mussten Aktionäre Verlusten in Höhe von -35,06 % verkraften.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -7,04 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -13,90 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Bechtle einen Rückgang von -35,69 %.

Bechtle Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -7,04 % 1 Monat -13,90 % 3 Monate -35,06 % 1 Jahr -25,73 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Bechtle Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den starken Kursrückgang (von ~44 auf ~25–30, 30–44%), Bewertungen (5‑Jahres‑/Corona‑Tief, Vergleiche zu tiefen Zielpreisen), fundamentale Schwäche (Umsatz/Gewinn rückläufig, stabile Dividende 0,70 € bei höherer Ausschüttungsquote) sowie Tradingaktivitäten (Einstiege unter 25, Verkäufe mit Verlust, kurzfristige Trades) und Unsicherheit durch Prognose/IFRS‑Themen.

Informationen zur Bechtle Aktie

Es gibt 126 Mio. Bechtle Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,40 Mrd. € wert.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Capgemini, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,32 %. CANCOM SE notiert im Minus, mit -3,23 %. HPI notiert heute unverändert, mit 0,00 %. DATAGROUP verliert -0,68 % Accenture Registered (A) notiert im Plus, mit +0,38 %.

Bechtle Aktie jetzt kaufen?

Ob die Bechtle Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Bechtle Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.