ThyssenKrupp Aktie verliert signifikant - 26.03.2026

Die ThyssenKrupp Aktie ist bisher um -3,54 % auf 7,9460€ gefallen. Das sind -0,2920 € weniger als am letzten Handelstag. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,25 %, geht es heute bei der ThyssenKrupp Aktie nach unten. Wie geht es mit der Aktie weiter?

ThyssenKrupp ist ein diversifiziertes deutsches Industrieunternehmen, das Stahl, Automobilkomponenten, Aufzüge, Anlagenbau und Marinesysteme anbietet. Es ist führend in der Stahl- und Aufzugsindustrie. Wichtige Konkurrenten sind ArcelorMittal, Siemens und Kone. Technologische Innovationen und eine breite Produktpalette sind seine Alleinstellungsmerkmale.

Mit diesem erneuten Kursverlust setzt sich der negative Trend der vergangenen Monate fort. In den letzten drei Monaten mussten ThyssenKrupp Aktionäre einen Verlust von -10,80 % hinnehmen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -0,68 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -24,11 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die ThyssenKrupp um -11,49 % verloren.

ThyssenKrupp Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -0,68 % 1 Monat -24,11 % 3 Monate -10,80 % 1 Jahr +13,43 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur ThyssenKrupp Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um starke Kursschwankungen und Risiko durch geopolitische Spannungen: Intraday-Sprünge (z. B. Kauf bei 7,23, Verkauf bei 8,05), häufige Rücksetzer (-5% Tagesbewegungen), Debatte über Turnaround durch Umstrukturierung vs. anhaltende Abwärtsrisiken. Diskutiert werden zudem Auswirkungen hoher Öl‑/Frachtkosten auf Kostenstruktur, mögliche Wettbewerbsvorteile bei Lieferfähigkeit und Kursreaktionen bei positiven Meldungen.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber ThyssenKrupp eingestellt.

Informationen zur ThyssenKrupp Aktie

Es gibt 623 Mio. ThyssenKrupp Aktien. Damit ist das Unternehmen 4,94 Mrd. € wert.

Globale Handelswege sind zur neuen Achillesferse der Industrie geworden. Geopolitische Spannungen, Frachtengpässe und ein verschärfter Wettbewerb um kritische Rohstoffe zwingen Unternehmen zu einer grundlegenden Neujustierung. Während etablierte …

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Fortum, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,66 %. Salzgitter notiert im Minus, mit -3,62 %. voestalpine notiert im Minus, mit -1,16 %. ArcelorMittal verliert -2,36 %

ThyssenKrupp Aktie jetzt kaufen?

Ob die ThyssenKrupp Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur ThyssenKrupp Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.