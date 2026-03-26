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    HENSOLDT Aktie heute im Minus (71,55€) - 26.03.2026

    Am 26.03.2026 ist die HENSOLDT Aktie, bisher, um -3,38 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der HENSOLDT Aktie.

    Besonders beachtet! - HENSOLDT Aktie heute im Minus (71,55€) - 26.03.2026
    Foto: Britta Pedersen - dpa

    HENSOLDT ist ein führender Anbieter von Sensorlösungen für Verteidigung und Sicherheit, bekannt für Radarsysteme und Optronik. Mit starker Marktstellung in Europa konkurriert es mit Thales und Raytheon. Innovationskraft und spezialisierte F&E sind seine Alleinstellungsmerkmale.

    HENSOLDT Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 26.03.2026

    Die HENSOLDT Aktie ist bisher um -3,38 % auf 71,55 gefallen. Das sind -2,50  weniger als am letzten Handelstag. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,85 %, geht es heute bei der HENSOLDT Aktie nach unten. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

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    Obwohl die HENSOLDT Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +4,17 %.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -11,24 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -5,00 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von HENSOLDT einen Anstieg von +2,32 %.

    HENSOLDT Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -11,24 %
    1 Monat -5,00 %
    3 Monate +4,17 %
    1 Jahr +10,78 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur HENSOLDT Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Kursentwicklung der HENSOLDT-Aktie, getrieben von Rekordaufträgen, Insiderkäufen und Einschätzungen zu Fundamentaldaten. Kernpunkte: Aufwärtsimpulse durch Großaufträge, aber erhöhte Volatilität durch Leerverkäufe und Stop-Loss-Trigger; Spekulationen über US-Investoren. Positiv vermerkt wird der hohe Anteil heimischer Aufträge (ca. 85%), kurzfristig schwankt der Kurs um 72–85€.

    Zur HENSOLDT Diskussion

    Informationen zur HENSOLDT Aktie

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    Ob die HENSOLDT Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur HENSOLDT Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    HENSOLDT

    -3,17 %
    -11,24 %
    -5,00 %
    +4,17 %
    +10,78 %
    +122,22 %
    +484,57 %
    +331,93 %
    ISIN:DE000HAG0005WKN:HAG000



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    Markt Bote
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    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
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