HENSOLDT Aktie heute im Minus (71,55€) - 26.03.2026

Die HENSOLDT Aktie ist bisher um -3,38 % auf 71,55€ gefallen. Das sind -2,50 € weniger als am letzten Handelstag. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,85 %, geht es heute bei der HENSOLDT Aktie nach unten. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

HENSOLDT ist ein führender Anbieter von Sensorlösungen für Verteidigung und Sicherheit, bekannt für Radarsysteme und Optronik. Mit starker Marktstellung in Europa konkurriert es mit Thales und Raytheon. Innovationskraft und spezialisierte F&E sind seine Alleinstellungsmerkmale.

Obwohl die HENSOLDT Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +4,17 %.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -11,24 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -5,00 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von HENSOLDT einen Anstieg von +2,32 %.

HENSOLDT Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -11,24 % 1 Monat -5,00 % 3 Monate +4,17 % 1 Jahr +10,78 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur HENSOLDT Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Kursentwicklung der HENSOLDT-Aktie, getrieben von Rekordaufträgen, Insiderkäufen und Einschätzungen zu Fundamentaldaten. Kernpunkte: Aufwärtsimpulse durch Großaufträge, aber erhöhte Volatilität durch Leerverkäufe und Stop-Loss-Trigger; Spekulationen über US-Investoren. Positiv vermerkt wird der hohe Anteil heimischer Aufträge (ca. 85%), kurzfristig schwankt der Kurs um 72–85€.

Informationen zur HENSOLDT Aktie

Es gibt 116 Mio. HENSOLDT Aktien. Damit ist das Unternehmen 8,27 Mrd. € wert.

Die Aktien von Hensoldt können sich am Donnerstag dem wieder schwächeren Marktumfeld entziehen. Auftrieb gibt eine Kaufempfehlung des Analysten Benjamin Heelan von der Bank of America. Der Angriff des Iran mit Mittelstreckenraketen auf den …

EQS-News: HENSOLDT AG / Key word(s): Annual Report HENSOLDT publishes its 2025 Annual Report 26.03.2026 / 07:30 CET/CEST The issuer is solely responsible for the content of this announcement. HENSOLDT publishes its 2025 Annual ReportTaufkirchen, …

EQS-News: HENSOLDT AG / Schlagwort(e): Jahresbericht HENSOLDT veröffentlicht Geschäftsbericht 2025 26.03.2026 / 07:30 CET/CEST Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. HENSOLDT veröffentlicht Geschäftsbericht …

HENSOLDT Aktie jetzt kaufen?

Ob die HENSOLDT Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur HENSOLDT Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.