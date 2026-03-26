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    DroneShield Aktie legt weiter zu - 26.03.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die DroneShield Aktie bisher um +4,08 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der DroneShield Aktie.

    Besonders beachtet! - DroneShield Aktie legt weiter zu - 26.03.2026
    Foto: 763307657

    DroneShield ist ein führender Anbieter von Anti-Drohnen-Technologien, spezialisiert auf die Erkennung und Abwehr von Drohnenbedrohungen. Das Unternehmen bietet Radar- und Funkfrequenzsensoren, Störsender und Überwachungssoftware an. Es konkurriert mit Dedrone, Fortem Technologies und SkySafe. DroneShield zeichnet sich durch umfassende, innovative Lösungen aus, die sowohl mobile als auch stationäre Systeme umfassen.

    DroneShield Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 26.03.2026

    Mit einer Performance von +4,08 % konnte die DroneShield Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem gestrigen Anstieg von +11,87 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der DroneShield Aktie. Nach einem Plus von +11,87 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 2,5500. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

    Die heutige Kurssteigerung bestätigt die gute Performance der letzten Monate. Wer in den letzten drei Monaten in DroneShield investiert war, konnte einen Gewinn von +45,09 % verbuchen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die DroneShield Aktie damit um +2,36 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +19,27 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von DroneShield +37,57 % gewonnen.

    DroneShield Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +2,36 %
    1 Monat +19,27 %
    3 Monate +45,09 %
    1 Jahr +354,55 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur DroneShield Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um DroneShield: Kurs knapp unter 2,5 €, zeitweise +6% am Tag. Diskussionen drehen sich um Bewertung (hohes KGV/KUV) versus nachhaltiges Wachstum: SaaS-Umsatz, Krieg-Nachfrage, Rentabilität. Skeptiker warnen vor Hype; Befürworter sehen Potenzial durch Umsatzwachstum und Aufträge. FMR-Investments werden als Vertrauenssignal gesehen; Gewinnmitnahmen/Strategien bleiben im Fokus.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber DroneShield eingestellt.

    Zur DroneShield Diskussion

    Informationen zur DroneShield Aktie

    Es gibt 923 Mio. DroneShield Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,35 Mrd. € wert.

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    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Leonardo, Lockheed Martin und Co.

    Leonardo, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -2,59 %. Lockheed Martin notiert im Minus, mit -0,52 %. RTX Corporation Reg Shs notiert im Plus, mit +0,21 %.

    DroneShield Aktie jetzt kaufen?


    Ob die DroneShield Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur DroneShield Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    DroneShield

    +3,88 %
    +2,36 %
    +19,27 %
    +45,09 %
    +354,55 %
    +1.238,83 %
    +2.474,26 %
    +913,94 %
    ISIN:AU000000DRO2WKN:A2DMAA



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    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
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