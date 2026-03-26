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    Autozulieferer ElringKlinger verringert Verlust deutlich

    Für Sie zusammengefasst
    • Verlust 2025 nur noch 6,1 Mio gegenüber 137,8 Mio
    • Transformation weiter auf Kurs, Dividende 15 Eurocent
    • Umsatz 2025 1,64 Mrd, Ebit 19,3 Mio, 8.605 Beschäftigte
    Autozulieferer ElringKlinger verringert Verlust deutlich
    Foto: Tom Weller - picture alliance/dpa

    DETTINGEN/ERMS (dpa-AFX) - Der Autozulieferer ElringKlinger hat 2025 seinen Verlust deutlich verringert. Das Minus betrug nur noch 6,1 Millionen Euro, wie das Unternehmen aus Dettingen an der Erms (Kreis Reutlingen) mitteilte. 2024 waren es noch 137,8 Millionen Euro gewesen. Die Dividende soll wie ein Jahr zuvor 15 Eurocent betragen.

    Vorstandschef Thomas Jessulat sagte, man sei bei der Umsetzung der Transformationsstrategie weiter voll auf Kurs. Ihm zufolge zeigten dies auch die Geschäftszahlen für 2025. Der Zulieferer will 2030 unter anderem mehr als die Hälfte der Umsätze in Produktbereichen jenseits des Verbrennungsmotors erwirtschaften. "Vor uns liegen jetzt die weiteren Schritte der Transformation. Denn wir haben unser Ziel fest im Fokus, die Wettbewerbsfähigkeit des Konzerns weiter zu stärken", sagte Jessulat.

    Verkauf von Tochtergesellschaften trübt Vergleich

    Vor dem Hintergrund der weltweiten Handelskonflikte, des Iran-Kriegs und der angespannten Lage in der Automobilindustrie rechnet das börsennotierte Unternehmen im laufenden Jahr mit einer leichten Steigerung des Umsatzes aus eigener Kraft. Im vergangenen Jahr waren die Erlöse nach Angaben von Ende Februar um neun Prozent von 1,8 Milliarden Euro auf 1,64 Milliarden Euro zurückgegangen.

    Allerdings habe das Unternehmen zwei Gesellschaften in der Schweiz und in den USA veräußert. Ohne die beiden Gesellschaften hätte der Umsatz im Vergleichszeitraum 2024 bei 1,64 Milliarden Euro gelegen. Entsprechend würde sich ElringKlinger in etwa auf Vorjahresniveau bewegen, erklärt das Unternehmen. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) lag 2025 bei 19,3 Millionen Euro. 2024 hatte es wegen hoher Wertberichtigungen noch bei einem Minus von 150 Millionen Euro gelegen.

    Bei ElringKlinger arbeiteten nach eigenen Angaben Ende 2025 weltweit 8.605 Männer und Frauen. In Deutschland waren es 4.072 Beschäftigte./ols/DP/men

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    ISIN:DE0007856023WKN:785602

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ElringKlinger Aktie

    Die ElringKlinger Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,49 % und einem Kurs von 4,595 auf Tradegate (26. März 2026, 09:29 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ElringKlinger Aktie um +0,65 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,78 %.

    Die Marktkapitalisierung von ElringKlinger bezifferte sich zuletzt auf 293,04 Mio..

    ElringKlinger zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,6000 %.




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