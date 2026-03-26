BERNSTEIN RESEARCH stuft ASML auf 'Outperform'
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für ASML von 1600 auf 1700 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die Hersteller von DRAM-Speicherchips beschleunigten ihren Kapazitätsausbau, was angesichts der damit verbundenen
höheren Investitionsausgaben eine der Hauptthesen für seine positive Bewertung von ASML gewesen sei, schrieb David Dai in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Analyst rechnet daher bis Ende 2028 mit signifikantem Wachstum des Halbleiterausrüsters. Die Aktie bleibe in der Chipbranche sein "Top Pick" in Europa./ck/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.03.2026 / 14:35 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.03.2026 / 20:30 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
höheren Investitionsausgaben eine der Hauptthesen für seine positive Bewertung von ASML gewesen sei, schrieb David Dai in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Analyst rechnet daher bis Ende 2028 mit signifikantem Wachstum des Halbleiterausrüsters. Die Aktie bleibe in der Chipbranche sein "Top Pick" in Europa./ck/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.03.2026 / 14:35 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.03.2026 / 20:30 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die ASML Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,99 % und einem Kurs von 1.169EUR auf Tradegate (26. März 2026, 09:48 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH
Analyst: David Dai
Analysiertes Unternehmen: ASML
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 1700
Kursziel alt: 1600
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: David Dai
Analysiertes Unternehmen: ASML
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 1700
Kursziel alt: 1600
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
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