    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsFORTEC Elektronik AktievorwärtsNachrichten zu FORTEC Elektronik
    33 Aufrufe 33 0 Kommentare 0 Kommentare

    FORTEC Elektronik: Halbjahresbericht mit Übernahmen treibt Umsatz & Gewinn an

    Im ersten Halbjahr 2025/2026 verzeichnete der Konzern trotz schwieriger Marktbedingungen Wachstum, leitete tiefgreifende Restrukturierungen ein und passte seine Prognose an.

    FORTEC Elektronik: Halbjahresbericht mit Übernahmen treibt Umsatz & Gewinn an
    Foto: adobe.stock.com
    • Der Konzernumsatz im ersten Halbjahr 2025/2026 stieg um 6 % auf 37,7 Mio. EUR, hauptsächlich durch die Akquisition der Nottrot B.V.
    • Das Konzern-EBIT konnte auf 0,4 Mio. EUR verbessert werden, im Vergleich zu 0,2 Mio. EUR im Vorjahr, was eine leichte Gewinnsteigerung darstellt.
    • Der Auftragsbestand zum 31. Dezember 2025 sank auf 44,9 Mio. EUR, was die herausfordernden Rahmenbedingungen für das Geschäft unterstreicht.
    • Es wurden Restrukturierungsmaßnahmen bei den Tochtergesellschaften FORTEC Integrated und FORTEC US eingeleitet, inklusive Personalanpassungen und Standortüberprüfungen.
    • Aufgrund der Unsicherheiten und Risiken im Geschäftsjahr wurde die Prognose für den Umsatz auf 76-80 Mio. EUR sowie ein ausgeglichenes bis leicht positives EBIT angepasst, während das unbereinigte EBIT voraussichtlich negativ ausfallen wird.

    Der Kurs von FORTEC Elektronik lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 11,175EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +1,36 % im Plus.


    FORTEC Elektronik

    -0,90 %
    -12,60 %
    -12,60 %
    +1,37 %
    -30,19 %
    -53,36 %
    -36,93 %
    -23,02 %
    +72.900,00 %
    ISIN:DE0005774103WKN:577410





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    FORTEC Elektronik: Halbjahresbericht mit Übernahmen treibt Umsatz & Gewinn an Im ersten Halbjahr 2025/2026 verzeichnete der Konzern trotz schwieriger Marktbedingungen Wachstum, leitete tiefgreifende Restrukturierungen ein und passte seine Prognose an.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     