FORTEC Elektronik: Halbjahresbericht mit Übernahmen treibt Umsatz & Gewinn an
Im ersten Halbjahr 2025/2026 verzeichnete der Konzern trotz schwieriger Marktbedingungen Wachstum, leitete tiefgreifende Restrukturierungen ein und passte seine Prognose an.
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- Der Konzernumsatz im ersten Halbjahr 2025/2026 stieg um 6 % auf 37,7 Mio. EUR, hauptsächlich durch die Akquisition der Nottrot B.V.
- Das Konzern-EBIT konnte auf 0,4 Mio. EUR verbessert werden, im Vergleich zu 0,2 Mio. EUR im Vorjahr, was eine leichte Gewinnsteigerung darstellt.
- Der Auftragsbestand zum 31. Dezember 2025 sank auf 44,9 Mio. EUR, was die herausfordernden Rahmenbedingungen für das Geschäft unterstreicht.
- Es wurden Restrukturierungsmaßnahmen bei den Tochtergesellschaften FORTEC Integrated und FORTEC US eingeleitet, inklusive Personalanpassungen und Standortüberprüfungen.
- Aufgrund der Unsicherheiten und Risiken im Geschäftsjahr wurde die Prognose für den Umsatz auf 76-80 Mio. EUR sowie ein ausgeglichenes bis leicht positives EBIT angepasst, während das unbereinigte EBIT voraussichtlich negativ ausfallen wird.
Der Kurs von FORTEC Elektronik lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 11,175EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +1,36 % im
Plus.
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