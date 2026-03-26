Kontron-Schock: Gewinnziel verfehlt Erwartungen – Aktie stürzt schon wieder ab

Während der Umsatz im vierten Quartal mit 425,4 Millionen Euro deutlich unter den Erwartungen blieb, überraschte das Unternehmen positiv bei der Profitabilität. Der operative Gewinn (EBITDA) lag mit 72,9 Millionen Euro zwar unter den Prognosen, die Margen verbesserten sich jedoch spürbar.

Die Kontron-Aktie kommt einfach nicht zu Ruhe. Nachdem es schon in der vergangenen Woche hochvolatil zuging in den Papieren des SDAX-Konzerns - zwischenzeitlich wurde die Aktie nach einem Intraday-Verlust von 20 Prozent sogar vom Handel ausgesetzt - gibt es nach den Zahlen am Donnerstag den nächsten Rückschlag. Die Aktie verliert am Vormittag knapp 15 Prozent

Für das Gesamtjahr 2025 meldete Kontron einen Gewinn von 141 Millionen Euro, ebenfalls leicht unter Konsens. Der Blick richtet sich nun auf 2026: Das Management plant eine Restrukturierung des verlustreichen Clean-Tech-Geschäfts, was einmalige Kosten von rund 25 Millionen Euro verursachen dürfte. Entsprechend fällt die EBITDA-Prognose mit 200 Millionen Euro unter den Markterwartungen aus.

Langfristig zeigt sich Kontron jedoch deutlich optimistischer. Bis 2030 soll sich das EBITDA nahezu auf 420 Millionen Euro verdoppeln – getragen von margenstarken Bereichen wie Verteidigung, Transport und Software. Parallel kündigte das Unternehmen ein Aktienrückkaufprogramm im Volumen von bis zu 50 Millionen Euro an.

Bereits in der vergangenen Woche war die Aktie eingebrochen. Hinter der extremen Volatilität steckte offenbar ein technisches Zusammenspiel: Zahlreiche Knock-out-Zertifikate mit Barrieren um die 20-Euro-Marke lösten automatische Verkaufsorders aus. Gleichzeitig hielten laut Bundesanzeiger vier Hedgefonds nennenswerte Leerverkaufspositionen, was den Abwärtssog verschärfte. Das Management betonte, dass die Kursbewegung keine Grundlage in der operativen Entwicklung habe und die Geschäfte im Bereich IoT und Embedded Computing plangemäß verliefen.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

Die Kontron Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -14,86 % und einem Kurs von 17,93EUR auf Tradegate (26. März 2026, 10:01 Uhr) gehandelt.





So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 18,86 € , was eine Steigerung von +5,53% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer

Energiepreisschock - Diese 3 Werte könnten langfristig abräumen! Jetzt Report kostenlos herunterladen!