Börsenstart Europa - 26.03. - FTSE Athex 20 stark +2,01 %

Der MDAX steht aktuell (09:59:48) bei 28.292,55 PKT und fällt um -1,85 %. Top-Werte: Schaeffler +1,18 %, Evonik Industries +1,15 %, Wacker Chemie +0,28 % Flop-Werte: Deutz -8,12 %, RENK Group -5,22 %, TKMS -5,17 %

Der DAX bewegt sich bei 22.691,22 PKT und fällt um -0,98 %. Top-Werte: Brenntag +2,25 %, BASF +1,01 %, Henkel VZ +0,77 % Flop-Werte: Porsche Holding SE -3,34 %, Siemens Energy -3,07 %, Rheinmetall -2,90 %

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Der TecDAX bewegt sich bei 3.415,39 PKT und fällt um -1,76 %.

Top-Werte: Eckert & Ziegler +4,64 %, SMA Solar Technology +1,14 %, United Internet -0,36 %

Flop-Werte: Kontron -13,66 %, Bechtle -4,16 %, SUESS MicroTec -3,85 %

Der E-Stoxx 50 bewegt sich bei 5.588,29 PKT und fällt um -0,84 %.

Top-Werte: Sanofi +1,11 %, BASF +1,01 %, ENI +0,59 %

Flop-Werte: Siemens Energy -3,07 %, Rheinmetall -2,90 %, ASML Holding -2,80 %

Der ATX steht aktuell (09:59:58) bei 5.369,14 PKT und fällt um -0,80 %.

Top-Werte: OMV +1,58 %, Verbund Akt.(A) +0,47 %, Oesterreichische Post +0,44 %

Flop-Werte: DO & CO -3,55 %, AT & S Austria Technologie & Systemtechnik -3,02 %, PORR -2,29 %

Der SMI bewegt sich bei 12.675,30 PKT und fällt um -0,16 %.

Top-Werte: Kuehne + Nagel International +1,65 %, Givaudan +0,33 %, Nestle +0,33 %

Flop-Werte: Sika -1,94 %, UBS Group -1,12 %, Swiss Re -1,01 %

Der CAC 40 steht aktuell (09:59:23) bei 7.804,61 PKT und fällt um -0,46 %.

Top-Werte: Kering +3,82 %, Carrefour +1,21 %, Sanofi +1,11 %

Flop-Werte: Stellantis -2,45 %, ArcelorMittal -2,17 %, LEGRAND -1,94 %

Der OMX Stockholm 30 steht aktuell (09:45:28) bei 2.899,88 PKT und fällt um -1,68 %.

Top-Werte: SSAB Registered (A) +2,74 %, Essity Registered (B) +0,50 %, Assa Abloy Registered (B) -1,11 %

Flop-Werte: H & M Hennes & Mauritz (B) -6,05 %, Sandvik -1,41 %

Der FTSE Athex 20 steht bei 5.080,00 PKT und gewinnt bisher +2,01 %.

Top-Werte: Piraeus Port Authority +2,04 %, Hellenic Telecommunications Organizations +0,61 %, Athens Water Supply and Sewerage Company +0,60 %

Flop-Werte: Greek Organisation of Football Prognostics Opap -6,95 %, Viohalco -6,04 %, Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries -1,61 %