Deutsche Leasing AG / Deutsche Leasing Gruppe: Stabiles Ergebnis in ...

Die Deutsche Leasing Gruppe hat das Geschäftsjahr 2024/25 (Stichtag: 30.09.2025) mit einem guten Ergebnis in einem anhaltend investitionsgedämpften und konjunkturell schwachen Umfeld abgeschlossen. Das Neugeschäftsvolumen stieg um rund 11 Prozent auf 11,4 Milliarden Euro (Vorjahr: 10,3 Milliarden Euro). Zu dieser Entwicklung trugen im Wesentlichen einzelne Großgeschäfte - unter anderem im Transportsektor - sowie zusätzliche Beiträge aus dem Bereich "Green Finance" durch die Tochtergesellschaft DAL Deutsche Anlagen-Leasing (DAL) bei. Das Neugeschäftsvolumen der DAL lag mit 3,3 Milliarden Euro deutlich über Vorjahr (2,4 Milliarden Euro).

- Neugeschäft legt unter schwierigen Marktbedingungen zu - Einzelne Großgeschäfte stützen die Entwicklung - Neue Märkte wie "Green Finance" bieten weiteres Potenzial

Auch ergebnisseitig bestätigte die Deutsche Leasing Gruppe eine stabile Entwicklung: Der Substanzwert erhöhte sich auf 2,7 Milliarden Euro (Vorjahr: 2,5 Milliarden Euro). Das Wirtschaftliche Ergebnis lag mit 207 Millionen Euro weiterhin auf einem hohen Niveau (Vorjahr: 216 Millionen Euro).

Die Konzernbilanzsumme erreichte mit 24,5 Milliarden Euro nahezu das Niveau des Vorjahres (24,7 Milliarden Euro). Rund ein Viertel steuerten hierzu die ausländischen Tochtergesellschaften bei. Das erweiterte Konzerneigenkapital (inklusive Vorsorgen nach §340g HGB) erhöhte sich leicht auf 1,64 Milliarden Euro (Vorjahr: 1,54 Milliarden Euro).



Die Ausschüttung an die Sparkassen als Gesellschafter wurde erneut auf nun 50 Millionen Euro erhöht (Vorjahr: 45 Millionen Euro).



"Rückenwind gab es im Geschäftsjahr 2024/25 weder konjunkturell noch strukturell. Die Marktbedingungen waren schwierig. Dass wir dennoch wachsen konnten, verdanken wir vor allem größeren Infrastrukturfinanzierungen und neuen Märkten wie Green Finance", sagt Kai Ostermann, Vorstandsvorsitzender der Deutsche Leasing Gruppe.



Aktivitäten im Bereich Green Finance weiterentwickelt



Die Deutsche Leasing hat im Geschäftsjahr 2024/25 ihre Position im Bereich Green Finance weiter ausgebaut. Grundlage hierfür war die erste Tranche der insgesamt 300 Millionen Euro umfassenden Kapitalerhöhung der Sparkassen aus dem Geschäftsjahr 2023/24, die gezielt für Projekte der grünen Transformation eingesetzt wird.



Gemeinsam mit der DAL erreichte das Neugeschäft mit Erneuerbaren Energien ein Volumen von rund 1,2 Milliarden Euro und lag damit über dem Vorjahresniveau. Erneuerbare-Energien-Projekte sind damit ein fester Bestandteil des Geschäftsmodells der Gruppe. Ergänzend dazu erweitert die Deutsche Leasing Gruppe ihr Angebot um Finanzierungslösungen für Batteriespeicher und Netzinfrastruktur.



Beteiligungen mit differenzierter Entwicklung



Die Deutsche Factoring Bank (DFB ) erzielte im Kalenderjahr 2025 (Stichtag: 31.12.2025) einen Factoringumsatz von 16,7 Milliarden Euro und lag damit unter dem Vorjahreswert (18,4 Milliarden Euro). Die anhaltend schwache Wirtschaftsentwicklung belastete das Geschäft. Dieser Entwicklung ist die DFB mit einem umfangreichen Maßnahmenpaket im zweiten Halbjahr 2025 begegnet - mit Fokus auf die Intensivierung der gemeinsamen Marktbearbeitung mit den Sparkassen im Neugeschäft sowie Initiativen zur Kundenrückgewinnung und Kundenbindung.

Die S-Kreditpartner (SKP) entwickelte sich im Jahr 2025 (Stichtag: 31.12.2025) insgesamt stabil. Das Neugeschäft belief sich zum Jahresende auf 5,5 Milliarden Euro und lag damit um 7 Prozent über dem Vorjahresniveau. Die Kreditbestände erhöhten sich um 6 Prozent auf 12,0 Milliarden Euro. Seit dem Geschäftsjahr 2024/25 hält die Deutsche Leasing Gruppe einen Anteil von 40 Prozent an der SKP.

Transformationsfinanzierung bleibt gefragt



Für das erste Halbjahr des Geschäftsjahres 2025/26 erwartet die Deutsche Leasing Gruppe eine insgesamt stabile Geschäftsentwicklung. Angesichts der anhaltend schwachen konjunkturellen Lage und eines weiterhin volatilen Marktumfelds rechnet das Unternehmen jedoch mit spürbaren Auswirkungen auf das Geschäft.

"Das Marktumfeld bleibt schwierig, und der Transformationsdruck nimmt branchenübergreifend zu. Unternehmen müssen investieren, um wettbewerbsfähig zu bleiben - dieser Investitionsbedarf muss finanziert werden", sagt Kai Ostermann, Vorstandsvorsitzender der Deutsche Leasing Gruppe. "Dabei begleiten wir gemeinsam mit den Sparkassen und unseren Partnern den Mittelstand - im In- und Ausland."



Transformationsfinanzierung und Investitionen in zentrale Zukunftsfelder bleiben vor diesem Hintergrund auch im laufenden Geschäftsjahr Bestandteil der strategischen Ausrichtung der Deutsche Leasing Gruppe. Dazu zählen Nachhaltigkeit, Digitalisierung, Mobilität sowie der Sicherheits- und Verteidigungssektor.



Über die Deutsche Leasing



Die Deutsche Leasing Gruppe ist ein lösungsorientierter Asset-Finance-Partner für den deutschen Mittelstand. Seit über 60 Jahren begleitet das Unternehmen Investitionsvorhaben im In- und Ausland und bietet umfassende Finanzierungslösungen (Asset Finance) sowie ergänzende Dienstleistungen (Asset Services) für das Anlage- und Umlaufvermögen an. Als zentraler, international ausgerichteter Verbundpartner innerhalb der Sparkassen-Finanzgruppe unterstützt die Deutsche Leasing den deutschen Mittelstand bei der Finanzierung von Transformation und Innovation - von Dekarbonisierung über Digitalisierung bis hin zu zukunftsfähiger Infrastruktur. Im internationalen Geschäft ist die Deutsche Leasing in über 20 Ländern aktiv, darunter in den wichtigsten Exportmärkten Europas, in China, den USA, Kanada und Brasilien. Im Geschäftsjahr 2024/25 erzielte das Unternehmen ein Neugeschäftsvolumen von 11,4 Milliarden Euro und beschäftigte weltweit rund 3.200 Mitarbeitende.

Hinweis für die Redaktion



Alle Dokumente zur Veröffentlichung der Geschäftszahlen 2024/25 finden Sie auch unter:



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